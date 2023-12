Plusieurs millions de vues et six mois de prison. Le jeu en valait-il la chandelle ? Un youtubeur américain qui avait volontairement organisé le crash de son avion pour se filmer en train de s’échapper en parachute avant que l’appareil ne s’écrase et générer des vues en ligne grâce à cette vidéo sensationnelle, a écopé de six mois de prison lundi.

Visionnée plusieurs millions de fois, cette vidéo de novembre 2021 montrait Trevor Jacob, un athlète friand de sports extrêmes, s’éjecter de son avion au-dessus de la Californie avec sa perche de selfie à la main, après un apparent problème technique. Spectaculaire, l’incident avait été filmé sous toutes les coutures par des caméras fixées sur l’appareil.

Mais ce crash a en réalité été orchestré de A à Z par ce pilote expérimenté afin de promouvoir une entreprise avec laquelle il avait signé un contrat de sponsoring, a expliqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Dans sa vidéo, le parachutiste faisait apparaître un porte-monnaie fabriqué par son sponsor.

Des mensonges aux enquêteurs

Trevor Jacob « a très probablement commis ce délit dans le but de générer une couverture médiatique et sur les réseaux sociaux pour obtenir un gain financier », ont dénoncé les procureurs en charge de l’affaire. « Ce genre de comportement "casse-cou" ne peut être toléré. »

L’athlète de 30 ans a été condamné pour obstruction à une enquête fédérale. Il encourrait une peine maximale de vingt ans de prison. Après le crash, il avait déclaré aux autorités ne pas savoir où l’appareil s’était écrasé. Mais l’enquête a révélé qu’il a lui-même récupéré l’épave avec un ami à l’aide d’un hélicoptère, avant de découper l’avion en petites pièces pour le jeter dans des poubelles. Il a aussi avoué avoir menti en communiquant aux enquêteurs un faux rapport, indiquant que l’avion avait rencontré un problème technique.

Le youtubeur « a fait preuve d’un manque de jugement exceptionnel en commettant ce délit », ont ajouté les procureurs.