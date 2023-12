C’est une décision légale en Suisse qui suscite néanmoins un émoi particulier. Le mercredi 22 novembre, le tribunal fédéral du pays a validé une décision de la Cour d’appel qui statuait que la durée d’un viol pouvait engendrer une réduction de la peine d’un prévenu condamné quelques années plus tôt. Retour sur l’affaire qui fait les gros titres en France.

Tout a commencé il y a des années, en février 2020, quand une femme de 33 ans est victime d’un viol par deux hommes lors d’une soirée dans la ville suisse de Bâle, rapportent les médias suisses. Les deux suspects sont âgés de 17 et 33 ans. Ils vont être jugés quelques mois plus tard. Le plus âgé sera condamné à quatre ans et trois mois de prison et une interdiction de séjour de huit ans sur le territoire suisse. Le plus jeune est toujours en procédure de jugement.

Une question conforme au droit fédéral

En 2021, première polémique. Saisie, la Cour d’appel réduit la peine du condamné à trois ans de prison, dont dix-huit mois ferme, et deux ans d’interdiction de territoire. Elle motive cette décision à l’oral en estimant que la victime a « joué avec le feu » et « donné des mauvais signaux » à ses agresseurs. En outre, le juge ajoute que le viol a duré onze minutes, un argument suffisant à réduire le temps de la peine. « Plus de 500 personnes » se réunissent alors dans la rue pour protester en août de la même année, selon RTS.

Le Tribunal fédéral suisse est à son tour saisi pour se pencher sur cette diminution de peine, et surtout sur les arguments avancés. Si le fait de pointer l’attitude de la victime est rejeté et l’arrêt de la cour cassé, la durée de l’acte est retenue comme une justification valable et conforme au droit suisse. « Dans le cadre de l’examen de la culpabilité, on peut se poser la question de la durée de l’acte. Cela se fait, explique alors à RTS l’avocate spécialiste en droit pénal, Charlotte Iselin. Par exemple, si une séquestration est commise, la faute n’est bien sûr pas la même si la séquestration a duré deux jours ou trois semaines. »

Toutefois, « dans le cadre d’un viol, un acte est commis. On peut aussi même se demander si onze minutes est une durée qui est vraiment courte », souligne-t-elle également. « Un viol, peu importe sa durée, est d’une énorme gravité », abonde sa consœur Clara Schneuwly, interrogée par le média belge.