Une catastrophe naturelle liée au climat endeuille la Tanzanie. Des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord du pays ont fait « 47 morts et 85 blessés », selon un bilan toujours provisoire donné dimanche par la commissaire régionale du district affecté.

De fortes pluies balaient depuis samedi la ville de Katesh, à environ 300 kilomètres au nord de la capitale Dodoma, causant des glissements de terrain qui ont emporté des habitations. « Les opérations de sauvetage sont toujours en cours et nous pensons que nous allons récupérer davantage de corps, notamment dans la boue », a poursuivi la commissaire régionale de Manyara, Queen Sendiga, sur des médias locaux.

Des routes bloquées par des « eaux boueuses »

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, en déplacement à Dubaï pour assister à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat (COP28), a présenté ses « condoléances », affirmant avoir « ordonné le déploiement » de secours pour aider les sinistrés.

Un peu plus tôt, la commissaire du district de Hanang, Janeth Mayanja, avait affirmé que de nombreuses routes étaient bloquées à cause « d’eaux boueuses qui ont emporté des arbres et des pierres ». Des images diffusées sur la télévision d’Etat TBC montrent de nombreuses habitations sous les eaux, et des véhicules coincées dans une épaisse boue.

Le principal parti d’opposition, Chadema, a également présenté ses condoléances aux familles, et exhorté les autorités à « renforcer les systèmes de détection précoce des calamités » et à « émettre des alertes » pour éviter ces catastrophes.

Plus d’un million de déplacés en Somalie

Après avoir connu une sécheresse inédite depuis quarante ans, l’Afrique de l’Est est touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño, qui ont déplacé plus d’un million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région. El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d’autres, devrait se prolonger jusqu’en avril.