Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté samedi ses concitoyens à se tenir à l’écart des systèmes pyramidaux, alors qu’un scandale fait rage dans une banque qui aurait soutiré des millions de dollars à des célébrités et des stars du football. Depuis plusieurs jours, les médias turcs font leurs gros titres sur les déboires de la banque Denizbank, au centre d’une escroquerie pyramidale.

Des documents judiciaires rapportés par la presse montrent que l’un des directeurs de la succursale d’Istanbul de cette banque a organisé un système illégal portant sur 44 millions de dollars, en faisant miroiter des rendements de 250 %. Le fonds en faillite avait été baptisé du nom du légendaire entraîneur Fatih Terim, qui a mené le club stambouliote de Galatasaray au titre de champion UEFA en 2000. Cela aurait permis d’escroquer des stars telles que l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Arda Turan.

Ce banquier aurait reçu des sacs pleins de dollars de la part de célébrités et de joueurs et assuré que les dirigeants de la Denizbank étaient au courant, ce que la banque a démenti. « La Turquie est un Etat de droit et quiconque commet des actes illégaux sera puni », a déclaré samedi le président Erdogan dans un communiqué. « Nos concitoyens ne doivent pas tomber dans les pièges des fraudeurs qui offrent des profits élevés en peu de temps ». La Denizbank, qui opère désormais comme filiale de la banque Emirates NBD, basée à Dubaï, a déclaré dans un communiqué qu’elle « a eu connaissance du problème lorsqu’un plaignant, qui est également notre client, s’est présenté à l’agence » en avril.