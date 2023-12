Guerre Hamas-Israël EN DIRECT : Deux combattants pro-Hezbollah tués dans des frappes israéliennes en Syrie...

10h02 : Emmanuel Macron cherche sa voie pour peser sur la crise et le « jour d’après »

Emmanuel Macron espérait s’appuyer sur la « dynamique » de la trêve entre Israël et le Hamas pour promouvoir les positions françaises et commencer à esquisser le « jour d’après » la guerre, mais son arrivée à la COP28 à Dubaï a coïncidé avec la reprise des hostilités. Synonyme de coup d’arrêt aux libérations d’otages par le mouvement islamiste palestinien, la fin de cette pause négociée est venue entraver ses efforts lors d’un déplacement qui illustre la complexité, pour le président français, à trouver comment peser dans cette crise internationale majeure.

Le chef de l’Etat a eu vendredi des entretiens en marge du sommet de l’ONU sur le climat avec plusieurs dirigeants concernés par le conflit. Auprès du président israélien Isaac Herzog, il a réclamé que cette trêve reprenne au plus vite, dans l’espoir que cela débouche sur un cessez-le-feu durable. Avec ses homologues égyptien Abdel Fattah al-Sissi et émirati Mohammed ben Zayed al-Nahyane, ou avec le roi Abdallah II de Jordanie, sous la pression d’une opinion remuée par la mort de milliers de civils palestiniens, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de condamner malgré tout clairement le Hamas, et a tenté de coordonner les opérations humanitaires. Enfin, le président a dit au Premier ministre libanais Najib Mikati que le mouvement chiite Hezbollah avait tout intérêt à la retenue pour éviter une escalade régionale, selon son entourage.