Le Népal a fait un nouveau grand pas dans la lutte contre les discriminations. Katmandou a en effet reconnu le mariage d’un premier couple LGBT+ dans le pays, ont annoncé ce jeudi les autorités, les mariés désormais officiellement unis se félicitant d’une victoire « pour tous ».

Maya Gurung, femme transgenre de 41 ans et Surendra Pandey, homme de 27 ans, qui s’étaient mariés en 2017 lors d’une cérémonie hindoue, ont obtenu leur certificat de mariage mercredi dans une localité du district central de Lamjung.

Les mariés se disent « très heureux et fiers »

Yubraj Adhikari, le président de la municipalité rurale de Dordi, a indiqué qu’il avait été délivré conformément aux instructions du Département d’identification nationale et du Registre civil, après une décision favorable de la Cour suprême. La juridiction a en effet émis en juin un ordre provisoire permettant aux couples transgenres et de même sexe de faire reconnaître leur mariage, appelant le gouvernement à créer un nouveau registre temporaire pour ces unions, en attendant la législation adéquate.

« Nous sommes très heureux et fiers. C’est enfin arrivé », a réagi Maya Gurung. « C’est une victoire, pas seulement pour nous, mais pour tous les couples comme le nôtre », a-t-elle ajouté.

Les mariés s’étaient d’abord adressés aux autorités du district, qui n’avait pas accédé à leur demande. Leur appel avait également été rejeté. Mais les autorités locales ont été « beaucoup plus à l’écoute », a salué leur avocat, Rounik Raj Aryal.

« Une victoire » qui ouvre la voie

Beaucoup attendaient que Maya Gurung et Surendra Pandey ouvrent la voie. « C’est une victoire après une bataille longue de plusieurs décennies pour l’égalité devant le mariage. (Le couple) a écrit l’histoire. C’est un événement majeur pour nous », a ainsi affirmé Sunil Babu Pant, qui milite pour les droits des LGBT+.

Le Népal a l’une des législations les plus progressistes d’Asie du Sud en matière de droit des homosexuels et des transgenres, dont des réformes fondatrices datant de 2007 qui interdisent la discrimination de genre ou basée sur l’orientation sexuelle. Il délivre également depuis 2015 des passeports avec la mention « autres » pour les catégories de genre, ne bornant plus le choix à « masculin ou féminin ».

En 2023, la Cour suprême a par ailleurs ordonné au gouvernement de reconnaître le mariage non-hétérosexuel d’une personne népalaise avec une personne étrangère et d’octroyer un visa à cette dernière. La communauté LGBT+ au Népal, de plus de 900.000 membres, reste néanmoins victime de discriminations, en particulier à l’emploi, pour la santé et l’éducation.