Le mamba vert « extrêmement venimeux », supposément enfui de chez son propriétaire à Tilbourg dans le sud des Pays-Bas, a finalement été retrouvé sain et sauf chez lui. La municipalité de Tilbourg était en alerte depuis lundi, lorsque le propriétaire du mamba, un serpent très dangereux de deux mètres de long, a signalé à la police sa disparition, indiquant qu’il lui manquait un reptile.

La police avait diffusé une photo du serpent vert enroulé sur lui-même, appelant les habitants à rester chez eux et à ne surtout pas tenter de capturer eux-mêmes le reptile. Des chiens renifleurs et des spécialistes des serpents ont été mobilisés en vain pendant plusieurs jours pour tenter de retrouver l’insaisissable mamba vert, jusqu’au coup de théâtre qui a mis fin vendredi au suspense : le reptile s’était faufilé derrière un mur en plâtre. Le serpent était « alerte et actif », a déclaré le biologiste Freek Vonk qui a participé aux recherches. « Il a été capable de boire suffisamment d’eau et est en excellent état de santé », s’est-il félicité.

Des morsures « extrêmement venimeuses »

L’affaire du mamba vert a fait la une des médias aux Pays-Bas, malgré la place dominante des élections législatives qui ont vu la victoire du parti d’extrême droite de Geert Wilders. Les herpétologistes se sont succédé sur les plateaux télé et ont été abondamment cités dans des articles.

Les autorités avaient estimé peu probable que ce serpent tropical s’aventure dehors en raison de la météo mais de nombreux habitants sont restés enfermés chez eux. La municipalité avait appelé les habitants à « redoubler de prudence et à ne pas s’approcher du serpent ». Si le reptile ne cherche pas lui-même la confrontation, il reste « très dangereux » et « ses morsures sont extrêmement venimeuses », avait-elle précisé.