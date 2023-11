« Quelle que soit leur nationalité », ce sont désormais des « héros irlandais » : Dublin a salué ce vendredi les personnes, dont un livreur brésilien et un lycéen français, qui ont maîtrisé l’auteur d’une attaque au couteau près d’une école dans la capitale irlandaise. « Il s’agit d’un acte de violence horrible », a souligné le Premier ministre irlandais Leo Varadkar à propos de l’attaque de jeudi, dans laquelle cinq personnes ont été blessées. Une fillette de cinq ans et une institutrice sont dans un état critique, selon la police. Le Premier ministre a salué « tous ceux qui ont risqué leur vie pour sauver des vies » et dénonçant au contraire les émeutiers qui ont semé le chaos jeudi soir dans le centre de Dublin, dans un quartier où vit notamment une population immigrée.

Les autorités ont accusé les responsables de ces émeutes d’être proches de l’extrême droite. Après l’attaque qui a eu lieu près de l’école, des rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux sur les origines de son auteur, qui est selon l’Irish Times, un homme naturalisé irlandais après avoir vécu dans le pays pendant vingt ans. Le vice-Premier ministre Micheál Martin a rendu hommage à un livreur brésilien. « En premier lieu, la personne qui est intervenue était un livreur brésilien. Cela fait partie de l’histoire. Il ne faut pas l’oublier », a-t-il déclaré.

Macron a appelé Alan

Ce Brésilien, Caio Benicio, a expliqué à l’agence britannique Press Association qu’il était sur sa moto quand il a vu ce qu’il pensait être une bagarre. Il a vu un homme attraper une fillette et l’attaquer avec un couteau. « Quand j’ai vu le couteau, j’ai arrêté ma moto puis j’ai agi par instinct », a dit ce père de deux enfants. Il a sorti son casque et a tapé sur l’agresseur « de toutes ses forces ». Les émeutes de jeudi soir étaient « contre les immigrés », et « cela ne fait aucun sens pour moi parce que je suis un immigré moi-même et que c’est moi qui ai aidé », a dit le Brésilien qui vit en Irlande depuis environ vingt ans.

Un jeune Français, Alan, est également intervenu pour maîtriser l’agresseur. Il s’agit d’un élève d’un lycée hôtelier dans les Ardennes, en stage dans un restaurant de Dublin depuis le mois dernier. Le président français Emmanuel Macron lui a téléphoné « pour le féliciter et le remercier pour cet acte de bravoure qui a permis de sauver des vies et qui nous rend tous fiers », selon l’Elysée. Le restaurant où il travaille lui a aussi rendu un bel hommage sur Instagram. L’adolescent de 17 ans « a été l’un des courageux héros qui ont réussi à désarmer l’agresseur des écoliers hier à Dublin, alors qu’il se rendait au travail », a-t-il écrit avec la photo d’Alan.

« Il a remarqué qu’il se passait quelque chose en passant et s’est jeté sur l’agresseur pour l’arrêter et a réussi à lui arracher son couteau », raconte l’établissement. Alan a été blessé à la main et au visage. « Sans cet acte de bravoure, qui sait ce qui aurait pu se passer ? », interroge le restaurant. En conclusion de cette publication, l’établissement ose une petite touche d’humour : « Tous les super-héros ne portent pas de cape. ».