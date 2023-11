Chez les musulmans néerlandais, c’est l’effroi après la victoire électorale du parti PVV de Geert Wilders, ouvertement anti-islam. Les dirigeants de la communauté musulmane néerlandaise ont exprimé leur colère et leur crainte après le succès de l’homme politique. « Nous voulons moins d’islam aux Pays-Bas », peut-on lire dans le programme du PVV.

Wilders a traité les Marocains de « racaille », comparé le Coran à « Mein Kampf » d’Hitler et reçu des menaces de mort après avoir menacé d’organiser un concours de caricatures du prophète Mahomet. Mais il a mis sa rhétorique anti-islam en sourdine pendant la campagne, se concentrant davantage sur des questions telles que l’augmentation du coût de la vie.

« Je ne sais pas si les musulmans sont en sécurité »

Muhsin Koktas, dirigeant de l’association musulmane CMO, se dit néanmoins « inquiet pour ce pays ». « Je ne sais pas si les musulmans sont encore en sécurité aux Pays-Bas », dit-il. « Certains ont peur, d’autres s’inquiètent pour leur avenir, se demandant ce que le résultat signifie pour leur citoyenneté et leur place dans la société néerlandaise », affirme à l’AFP Habib el Kaddouri, de l’association SMN des Marocains néerlandais.

« En même temps, j’ai remarqué que les gens sont aussi combatifs. Nous ne nous laisserons pas chasser par Geert Wilders ou par un gouvernement de droite », fait-il valoir. Des musulmans interrogés par l’AFP à Amsterdam et à Venlo, la ville natale de Wilders, à la frontière allemande, ont brossé cependant un tableau plus nuancé, certains attachant plus d’importance aux questions économiques qu’à ses commentaires passés sur l’islam.

« Je suis d’origine turque et musulman. Pourtant, j’ai voté pour Geert Wilders », a déclaré un habitant de Venlo sous couvert d’anonymat. « Nous sommes tous pauvres et que nous pensons qu’il peut changer les choses », explique-t-il.

Cherchant à apaiser les craintes des minorités après le vote, Geert Wilders a souligné qu’il voulait être « le Premier ministre de tous les Néerlandais, indépendamment de leur religion, de leur sexualité, de leur couleur, de leur sexe ou de quoi que ce soit d’autre ». « Lorsque vous êtes Premier ministre, votre rôle est différent de celui du chef de l’opposition », a-t-il plaidé.