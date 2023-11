Le maire de New York Eric Adams est accusé, dans une plainte révélée jeudi par la presse américaine, d’avoir agressé sexuellement une femme il y a trente ans, des faits que l’ancien policier nie « vigoureusement ». La plaignante « a été agressée sexuellement par Eric Adams » à New York en 1993 « alors que tous deux travaillaient pour la ville de New York » – l’actuel maire était alors policier – selon la plainte citée par The Messenger et le New York Post.

Le document, qui fait trois pages et qui a été déposé mercredi soir à quelques heures d’une importante date butoir, ne donne pas davantage de détails sur les faits allégués, selon The Messenger.

« Le maire ne sait pas qui est cette personne », a réagi un porte-parole d’Eric Adams. « S’ils se sont effectivement rencontrés, il ne s’en souvient pas. Mais il ne ferait jamais rien qui ne fasse physiquement du mal à quiconque, et il dément vigoureusement cette affirmation », a-t-il ajouté.

La plaignante, dont le nom n’a pas été révélé, demande la tenue d’un procès et 5 millions de dollars de dommages et intérêts, selon The Messenger.

Soupçons de corruption

Agé de 63 ans, Eric Adams est depuis deux ans maire de New York, le second afro-américain à diriger ainsi la mégapole. Venu d’une famille pauvre, il a connu la délinquance avant de devenir policier, de créer un syndicat de lutte contre le racisme puis enfin d’entrer en politique comme élu démocrate.

Il s’est récemment vu saisir des téléphones par la police fédérale (FBI) dans le cadre d’une enquête pour financement illégal de campagne électorale, la presse évoquant des soupçons de corruption par la Turquie.

La plainte le visant intervient au lendemain de la révélation de deux autres dossiers similaires. Le leader du groupe de rock Guns N' Roses Axl Rose et l’acteur américain Jamie Foxx ont été visés mercredi par des plaintes pour agressions sexuelles il y a des années à New York.

Toutes ces actions en justice au civil sont rendues possibles par une loi de l’Etat de New York qui permet depuis novembre 2022, et jusqu’à la date butoir de jeudi, fête de Thanksgiving, aux victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des faits criminels ou délictuels prescrits.

Cette législation locale -Adult Survivors Act- a permis à de nombreuses plaignantes et plaignants d’agir en justice, au civil, contre leurs agresseurs sexuels présumés, souvent des personnalités de premier plan.