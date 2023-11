Trois personnes ont été arrêtées mercredi à Edimbourg, soupçonnées d’avoir tenté d’endommager la « pierre du destin » pour protester contre la pauvreté, un bloc de grès utilisé depuis des siècles pour le couronnement des monarques britanniques, a indiqué la police.

Deux femmes et un homme, tous âgés d’une vingtaine d’années, ont été arrêtés en lien avec une « petite action » qui s’est déroulée en milieu de matinée au château d’Edimbourg, a indiqué la police écossaise.

La « pierre du destin », qui pèse 152 kg, est un ancien symbole de la monarchie écossaise, rapporté d’Ecosse comme butin de guerre par Edouard I, roi d’Angleterre entre 1272 et 1307.

« Quelques dommages »

Brièvement volée par des étudiants écossais en 1950, la pierre est symboliquement rendue à l’Ecosse en 1996, en pleine montée du sentiment indépendantiste. Mais elle revient à Westminster pour les couronnements.

Selon Historic Environment Scotland, organisme chargé de la promotion du patrimoine écossais, la vitre protégeant la pierre, qui est exposée parmi les joyaux de la couronne écossaise, a subi « quelques dommages ». « La protection n’a pas été brisée et les joyaux eux-mêmes n’ont pas été endommagés », a indiqué un porte-parole.

L’association à l’origine de l’action « This is Rigged » (C’est truqué), qui dénonce l’inaction du gouvernement écossais sur le climat et contre la crise du coût de la vie, a affirmé que ses militants ont peint en gaélique sur la vitre l’inscription « Le peuple est plus puissant qu’un seigneur », ainsi que le logo du mouvement.