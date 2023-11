En thérapie de couple, Joe Biden et Xi Jinping en sont au stade où la communication est compliquée et la confiance presque nulle. Les deux leaders sont arrivés mardi à San Francisco, en Californie, à la veille d’une rencontre extrêmement attendue, destinée à éviter que la relation très fraîche entre leurs deux pays ne se dégrade encore. Mais les attentes, après 18 mois de tensions, sont particulièrement basses.

Air Force One s’est posé le premier en fin de matinée, suivi quelques heures plus tard de l’avion transportant le président chinois, dont c’est la première venue aux Etats-Unis depuis que Joe Biden est président.

Xi Jinping a été accueilli sur le tarmac par le gouverneur de l’Etat de l’ouest, Gavin Newsom, ainsi que par la ministre des Finances américaine, Janet Yellen.

« Francs et directs »

Les présidents américain et chinois doivent avoir mercredi un long entretien, leur premier en personne depuis un an, dont l’objectif premier est d’assurer que la rivalité entre les deux superpuissances reste sous contrôle.

Le démocrate de 80 ans vient aussi en Californie pour accueillir ses invités d’un sommet de l’Apec, la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique. Ce format diplomatique rassemble 21 pays, pesant ensemble 60 % de l’économie mondiale.

Joe Biden arrive à ces grands rendez-vous diplomatiques avec « le vent dans le dos », a dit un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Les présidents chinois et américain « se connaissent très bien et depuis longtemps, ils peuvent être francs et directs l’un avec l’autre », a-t-il ajouté. Joe Biden « veut s’assurer que nous gérons cette relation bilatérale de la plus haute importance de la manière la plus responsable possible », a-t-il encore commenté.

Pékin dans le vague

Le ministère chinois des Affaires étrangères est pour sa part resté vague, promettant un « dialogue approfondi » sur « les questions essentielles concernant la paix et le développement dans le monde ».

Les Etats-Unis et la Chine se mènent une concurrence acharnée en matière d'économie, de technologie et d’influence diplomatique. Les deux superpuissances ont traversé une phase de très forte tension depuis 18 mois, après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan puis le survol du territoire américain par un ballon chinois.

Si les problèmes de fond ne sont pas réglés, en particulier en ce qui concerne Taïwan, le ton s’est un peu radouci depuis l’été et les contacts diplomatiques ont repris, en particulier pour préparer le face-à-face de jeudi.

Il sera également question des deux grandes crises internationales du moment : la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas. Joe Biden soutient fermement l’Ukraine ainsi qu’Israël, sur le plan diplomatique et militaire. La Chine de son côté est alliée avec la Russie comme avec l’Iran, soutien du Hamas.