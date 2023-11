Au Danemark, les jeunes ont le droit de commencer à consommer de l’alcool dès 16 ans. Mais le pays commence à s’inquiéter de la popularité grandissante des soirées alcoolisées et des sachets de nicotine à sucer. Le ministère de la Santé a donc annoncé ce mardi la restriction de ces produits.

« Les enfants et les jeunes commencent à boire beaucoup trop tôt et ils boivent trop », a déclaré la ministre de l’intérieur et de la santé, Sophie Løhde, lors d’une conférence de presse, déplorant également que les jeunes consomment de plus en plus de snus, qui se présentent sous la forme de sachets de nicotine à sucer. Pour contrer ces phénomènes, la vente de boissons contenant plus de 6 % d’alcool sera interdite aux 16-18 ans, à qui il était jusqu’à présent permis d’acheter des boissons contenant jusqu’à 16,5 %. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs.

Un jeune sur quatre boit toutes les semaines

En outre, la taxe sur les sachets de tabac ou de nicotine à sucer va être multipliée par deux, augmentant en moyenne le prix des paquets de 12 couronnes (1,6 euro), le rendant équivalent à celui d’un paquet de cigarettes. Il sera aussi interdit de proposer « des arômes et des parfums "séduisants" dans les produits de substitution du tabac », a précisé le ministère.

D’après la haute autorité de santé nationale, à 15 ans, 22 % des jeunes filles et 27 % des jeunes garçons boivent de manière hebdomadaire. En 2019, une étude de l’ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) estimait que 40 % des jeunes Danois de 15-16 ans avaient déjà été ivres lors des 30 derniers jours, la plus forte proportion en Europe, où la moyenne est de 13 %.