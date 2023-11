Une vidéo particulièrement violente montrant un homme brûler vif est partagée depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Les comptes qui partagent cette vidéo, notamment sur X/Twitter, indique qu’elle montre un homme qui s’est immolé par le feu pour « attirer l’attention du monde entier sur le génocide au Congo ».

Les images, que nous ne partagerons pas, montrent un homme filmé de près assis sur le sol, des flammes dévorant le haut de son corps. Plusieurs personnes semblent assister à la scène, à quelques mètres derrière. La vidéo, qui dure quelques secondes, contient peu d’éléments qui pourraient permettre de déterminer précisément son origine et l’endroit où elle a été tournée.

Elle a été partagée plusieurs centaines de fois, par des comptes francophones mais aussi dans des publications en anglais, qui partagent les mêmes explications indiquant : « Alors que les médias africains et occidentaux ne parviennent pas à couvrir les atrocités qui s’y produisent, nous devons prendre sur nous et partager leur histoire ».

Une vidéo qui n’est pas récente.

Une recherche d’image inversée permet de retrouver des traces de la vidéo, qui montrent que celle-ci n’est pas récente. On retrouve la vidéo sur plusieurs sites qui partagent des contenus gores et violents, dont l’occurrence la plus ancienne qu’il a été possible d’identifier remonte au mois de décembre 2022.

La légende de la vidéo comporte une version différente que celle des publications qui circulent actuellement sur le contexte de ces images. Le titre de la vidéo indique qu’il s’agirait d’un homme « accusé d’être un espion Rwandais », brûlé vif dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Le site Internet ne donne pas de détails supplémentaires. Il n’a pas été possible de déterminer avec exactitude le contexte de cette vidéo.

Près de 7 millions de réfugiés fuyant les affrontements en RDC.

Début octobre, la République démocratique du Congo a été le théâtre d’un regain de violence à l’est du pays, où s’affrontent la rébellion du M23, l’armée de la RDC (FARDC) et des groupes armés locaux.

Le M23, pour Mouvement du 23-Mars, est un mouvement issu de soldats de l’armée congolaise majoritairement Tutsis, qui se sont rebellés contre le gouvernement en 2012, qui a repris les armes fin 2021. Pour l’ONU ainsi que des ONG comme Human Right Watch, le M23 est soutenu par l’armée du Rwanda.

Depuis octobre 2023, les affrontements au nord de Goma capitale provinciale du Nord-Kivu, ont provoqué le déplacement de près de 7 millions de personnes vers l’intérieur du pays. L’Organisation internationale pour les migrations indiquait récemment que « la RDC est confrontée à l’une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire au monde ».