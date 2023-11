Malgré la dépénalisation des relations entre personnes de même sexe en 1971, des milliers de personnes ont continué à être condamnées pour leur homosexualité jusque dans les années 2000 en Autriche. Le pays va réhabiliter ces personnes, victimes d’exceptions juridiques discriminatoires.

Quelque 11.000 d’entre elles pourront désormais, si elles se manifestent, être indemnisées, a annoncé ce lundi lors d’une conférence de presse à Vienne la ministre de la Justice Alma Zadic (Verts). Leur peine sera annulée et 3.000 euros leur seront versés, avec 1.500 euros supplémentaires pour chaque année d’emprisonnement. Ceux qui ont été poursuivis sans être condamnés vont également être indemnisés, d’autant plus s’ils ont souffert d’un préjudice moral ou professionnel.

Une enveloppe de 33 millions d’euros

« Il est clair que cette compensation financière ne pourra jamais effacer la souffrance et l’injustice subies mais il est crucial que l’Autriche en tant qu’Etat reconnaisse enfin sa responsabilité », a souligné Alma Zadic. La loi, qui alloue à ces fins la somme de 33 millions d’euros, doit être adoptée par le Parlement d’ici la fin de l’année, pour une entrée en vigueur en février 2024, a précisé un porte-parole du ministère.

Même après la dépénalisation, 26.500 sentences ont été prononcées jusqu’au début des années 2000, principalement envers des hommes. La prostitution gay était interdite jusqu’en 1989, le droit d’association est resté fermé aux militants LGBT+ jusque dans les années 1990 et l’âge du consentement pour les relations sexuelles entre hommes était fixé à 18 ans (contre 14 ans pour les relations hétérosexuelles) jusqu’en 2002, bien après l’entrée de l’Autriche dans l’Union européenne (UE) en 1995.

De plus en plus de signalements

Après les heures noires du nazisme dans une Autriche annexée par Adolf Hitler en 1938, la communauté LGBT+ a mis du temps à voir ses droits reconnus en raison de l’hostilité de l’Église catholique et du parti conservateur ÖVP, opposé à toute évolution.

L’Autriche a légalisé l’adoption et le mariage entre personnes de même sexe en 2019 sur décision de la Cour suprême et le sujet fait désormais largement consensus dans l’opinion publique. La ministre a cependant appelé à poursuivre le combat contre la haine et la violence contre les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans, évoquant un nombre de signalements en hausse.