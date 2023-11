Le preneur d’otage de l’aéroport de Hambourg s’est rendu

Il retenait sa fille de 4 ans dans une voiture sur le tarmac de l’aéroport de Hamburg depuis samedi soir. L’homme, âgé de 35 ans, « a quitté la voiture avec sa fille et a été interpellé sans résistance par les forces de l’ordre », a indiqué la police locale sur X (ex-Twitter), en précisant que l’enfant « semble en bonne santé ».

Cette prise d’otage, liée à un conflit avec la mère sur la garde de la fillette, avait débuté samedi soir vers 20h, lorsque l’homme avait forcé l’entrée de l’aéroport, en tirant des coups de feu. Il voulait tenter de partir en Turquie avec sa fille, qu’il avait préalablement enlevée au domicile de sa femme.

Longues négociations

La police allemande a mené toute la nuit et une partie de la journée de dimanche de longues négociations pour convaincre le père de famille, armé et soupçonné de détenir des explosifs, de se rendre. Le trafic aérien de l’aéroport de Hambourg a été suspendu samedi soir et devait le rester dimanche jusqu’à nouvel ordre.

La police avait mobilisé sur place des psychologues et des équipes de négociateurs, en plus d’unités d’intervention.