Sept fonctionnaires cubains ont été sanctionnés après une fête d’Halloween qui a vu un déguisement d’Adolf Hitler remporter le premier prix, générant des critiques sur les réseaux sociaux, a annoncé samedi l’Institut cubain de musique. « Le directeur adjoint de l’Agence cubaine du rock, responsable de la programmation, a été démis de ses fonctions et les deux spécialistes qui ont coordonné l’événement ont été exclus de l’institution », a annoncé l’organisme sur Facebook. Quatre autres fonctionnaires ont fait l’objet « de mesures disciplinaires ».

🚨1/3 Seguridad del Estado cubana citó e interrogó este martes a Josué Forcelledo, el joven que vestido de militar nazi ganó un concurso de disfraces en la fiesta de Halloween del pasado sábado en el Centro Cultural Maxim Rock, de La Habana.https://t.co/N4CkNg0Udw — Camila Acosta (@CamilaAcostaCu) November 2, 2023



Le 28 octobre, un participant déguisé en Hitler avait remporté le premier prix de la fête au centre culturel Maxim Rock de La Havane. Selon le média progouvernemental Cuba Debate, la cérémonie de remise des prix s’est déroulée sous les « applaudissements et les ovations » mais a ensuite suscité « des critiques et un débat qui s’est propagé dans les médias et l’opinion publique ». La salle, fermée depuis l’incident, a repris ses activités samedi.