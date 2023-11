Retour à la case prison pour Moussa Dadis Camara. Sorti de prison samedi matin par un commando lourdement armé, l’ancien dictateur a été repris et remis derrière les barreaux, ont indiqué l’armée et son avocat. « Le capitaine Moussa Dadis Camara a été retrouvé sain et sauf et reconduit en prison », a confirmé à l’AFP le directeur de l’information des armées (Dirpa) Ansouma Toumany Camara, sans préciser les circonstances de la capture. Un des avocats de l’ancien président (2008-2009), Jocamey Haba, a confirmé dans un bref échange avec l’AFP que son client était de retour en cellule.

Et ce n’est pas n’importe quel client. Dadis Camara est l’ancien chef de la junte militaire. Au pouvoir entre 2008 et 2010, avant d’être victime d’une tentative d’assassinat, le dictateur a passé douze ans en exil au Maroc et au Bukina Faso. Autorisé à revenir en Guinée après un nouveau coup d’Etat militaire en 2021, il y est jugé depuis plusieurs mois pour sa responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009, lorsque l’armée avait tiré sur des manifestants. Dadis Camara nie en bloc depuis le premier jour du procès, en septembre 2022, sa responsabilité, évoquant un « complot » le visant.

« Il a confiance en la justice de son pays »

Au moins deux autres anciens responsables actuellement jugés comme le capitaine Camara ont également été extraits de la prison, et seul le colonel Claude Pivi reste introuvable. Un groupe de militaires masqués et lourdement armés est arrivé vers 4 heures devant la prison dont ils ont forcé les accès, a dit une source judiciaire sous le couvert de l’anonymat compte tenu de la sensibilité du sujet. Ils ont déclaré « être venus libérer le capitaine Dadis Camara », a-t-elle dit.

À l’intérieur, les assaillants, qui semblaient connaître les lieux, se sont dirigés vers la cellule du capitaine et l’en ont extrait ainsi que d’autres détenus pour les emmener vers une destination inconnue, a-t-elle ajouté. « Je continue de penser qu’il a été enlevé. Il a confiance en la justice de son pays, c’est pourquoi il ne va jamais tenter de s’évader », déclarait ce matin l’avocat de l’ex-dictateur.

L’opération a réveillé la capitale guinéenne, dont les accès au centre-ville ont été bloqués par les forces de sécurité toute la matinée. « Il y a des tirs d’armes automatiques et de guerre dans le quartier politico-administratif de Kaloum », a dit un habitant du secteur sous le couvert de l’anonymat pour sa sécurité. « Le centre-ville est bloqué depuis l’aube, pas d’entrée ni de sortie », a déclaré un commerçant, également sous le couvert de l’anonymat. Plusieurs témoins ont rapporté que les rues étaient désertes et que des blindés avaient été déployés.