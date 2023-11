« Français, française, aujourd’hui l’Ukraine subit une agression criminelle de la part de l’envahisseur russe. […] Je vous invite à rejoindre les rangs de nos braves et courageux guerriers du régiment Azov », peut-on lire sur la page d’un site Internet nommé azov-france.fr, qui présente cette citation à côté d’un photomontage représentant le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur fond d’un drapeau français.

Le site se présente comme une plateforme officielle du régiment Azov, rattaché à la Garde nationale ukrainienne, connu pour sa proximité avec l’ultra-nationalisme et l’idéologie néonazie de certains de ses dirigeants.

« Choisissez le camp du bien, rejoignez le régiment Azov » : azov-france.fr ne se présente ni plus ni moins que comme un portail de recrutement de combattants français pour le régiment ukrainien.

La plateforme en ligne comporte un formulaire de recrutement, où les internautes sont invités à renseigner nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, à indiquer ses compétences et s’il dispose d’une formation militaire, et enfin à justifier leur volonté de rejoindre les rangs du régiment.

Sur la page d’accueil, la rubrique « Nous recrutons » donne plus de précisions sur les profils qui seraient recherchés : « des bénévoles pour rejoindre les unités de combat d’Azov », « des médecins militaires » et « des bénévoles pour rejoindre le service de soutien et d’approvisionnement du régiment Azov ».

Le formulaire qui propose de renseigner des informations personnelles "pour rejoindre le régiment Azov" sur le site azov-france.fr. - Captures d'écran

Un site qui reprend l’apparence et les contenus officiels du régiment

Tout l’habillage et les contenus du site sont ainsi faits pour laisser penser à un vrai site du régiment. Le pied de page indique par exemple « Copyright@Azov 2023 », la page « A propos de Azov » contient des vraies informations sur l’histoire du régiment, et la page « Donation » partage une vraie plateforme en ligne, Azov One, qui collecte des fonds pour le régiment. Ces différentes sections reprennent la construction du site Internet officiel d’Azov.

La page « Carrière », liste quant à elle les avantages à servir le régiment, comme « un salaire concurrentiel », ou encore « le droit de bénéficier d’un logement aux frais de l’Etat ». La page partage aussi plusieurs photos illustrant « la vie des soldats du régiment Azov », avec des images tirées du site officiel du régiment.

En dehors du formulaire de recrutement, le seul contact indiqué sur le site est une adresse mail.

Le régiment Azov dément être à l’origine du site Internet

Contacté à plusieurs reprises par 20 Minutes à propos de l’authenticité du site Internet, le régiment Azov a apporté une réponse via son canal Telegram : « Ce n’est pas notre site officiel », sans apporter plus de précisions.

Sollicitées sur la question, l’ambassade d’Ukraine en France ainsi que la Garde nationale ukrainienne n’ont pour le moment pas apporté de réponse.

Plusieurs éléments indiquent que le site n’est probablement pas authentique

Comme on peut l’observer en faisant des recherches sur le nom de domaine azov-france.fr, ce dernier a été créé le 20 octobre 2023, donc très récemment. Via les outils de recherche avancée de Google, il apparaît également que la première page Internet référencée par le moteur de recherche remonte au 21 octobre 2023.

L’absence de mentions de contacts, à l’exception d’une adresse mail, informe aussi sur la nature suspecte du site. Contactées via cette adresse mail, les personnes derrière le site indiquent : « Nous avons lancé une campagne de recrutement pour élargir l’effectif du régiment. Notre priorité c’est les personnes avec une formation militaire, des médecins militaires et du personnel dans l’approvisionnement. ». A la demande d’informations pour confirmer l’authenticité du site, comme les contacts et les professions des personnes en charge du site, l’adresse mail renverra vers les contacts du centre de presse du régiment, déjà disponibles sur Internet.

La citation dont la mise en page laisse penser qu’elle provient de Volodymyr Zelensky n’est très probablement pas authentique, dans la mesure où aucune trace d’une telle déclaration n’existe ailleurs sur Internet.

Aucune réponse n’a pour le moment été donnée à la suite de l’envoi du formulaire de recrutement complété.

Le site est mêlé à une fausse information sur l’auteur de l’attentat de Bruxelles

Peu de temps après la mise en ligne du site, plusieurs articles sont parus sur Internet, impliquant le site azov-france.fr dans le récit d’un homme expliquant que l’auteur de l’attentat de Bruxelles aurait été formé par le bataillon.

Tous se basent sur la même vidéo, dans laquelle un homme au visage masqué se présentant comme « Ayoub, un Algérien qui vit en France » explique avoir été mis en contact « il y a six mois » avec le régiment. « J’ai rempli le formulaire sur leur site web et après trois semaines, j’étais en Ukraine ».

Or, le site Internet azov-france.fr, présenté comme le site de recrutement via lequel Ayoub aurait rejoint Azov, n’a été mis en ligne que fin octobre.

Le régiment Azov, argument récurent de la propagande anti-ukranienne

De plus, l’Ukraine ne figure pas dans la liste des différents pays où on sait qu’Abdesalem Lassoued a résidé au cours de la dizaine d’années passées. Plusieurs médias (la RTBF ou LN24) ont retracé l’itinéraire du terroriste, dans lequel un séjour de plusieurs mois en Ukraine ne figure nulle part.

Cette affirmation non fondée a été partagée par Actu Cameroun, Muhtwaplus et Arab Five (sites d’information égyptiens), SeneNews (Sénégal), The Nation (Nigéria) ainsi que plusieurs sites de désinformation. Bien que signés par des rédacteurs différents, plusieurs d’entre eux reprennent quasiment mot pour mot le même texte.

Le régiment Azov est souvent utilisé dans les récits de propagande pro-russe, car la proximité idéologique de certains de ses membres avec la droite la plus extrême est reprise pour qualifier l’armée ukrainienne de « nazie », et justifier l’intervention russe. Vladimir Poutine a notamment à plusieurs reprises qualifié l’opération militaire en Ukraine de campagne de « dénazification ».