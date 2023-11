Un vote et une visite gratuite. Les électeurs d’Amsterdam qui participeront aux élections néerlandaises du 22 novembre pourront inscrire leur choix dans un lieu inhabituel : la célèbre maison d’Anne Frank, a annoncé le musée vendredi. « La maison d’Anne Frank est l’un des lieux qui rappellent ce qui peut arriver lorsque la démocratie et l’État de droit disparaissent », a-t-il expliqué dans un communiqué en espérant que davantage de jeunes viendront voter.

La mairie d’Amsterdam a précisé que la décision est venue du musée, géré par la Fondation Anne Frank. La maire Femke Halsema a déclaré dans une lettre au conseil municipal jeudi que « compte tenu de la situation en Israël et dans les Territoires palestiniens, une attention particulière sera portée à la sécurité de ce bureau de vote ».

Les électeurs pourront gratuitement visiter la maison au bord du canal, l’une des principales attractions touristiques de la ville. Elle sera en théorie fermée aux autres visiteurs, sauf si peu de gens viennent voter. Le musée Van Gogh et une mosquée dans l’Ouest de la capitale néerlandaise (Westermoskee) seront aussi des bureaux de vote spéciaux, selon la mairie.

Des élections qui pourraient tout bouleverser

Les Pays-Bas se rendront aux urnes le 22 novembre pour ce qui promet d’être un événement politique sismique dans le pays, avec de nouveaux partis bousculant le statu quo. Le Premier ministre sortant Mark Rutte a annoncé quitter la politique après un record de treize ans à la tête du gouvernement. La course est serrée selon les sondages, avec un nouveau parti créé par le député populaire Pieter Omtzigt actuellement marginalement en tête, suivi par les partis traditionnels de centre droit et de centre gauche.

Le musée conserve la maison où la famille juive Frank s’est cachée des nazis et où Anne a écrit son célèbre journal, l’un des récits les plus marquants de l’Holocauste, vendu à quelque 30 millions d’exemplaires. Après deux ans de clandestinité, Anne Frank et sa famille furent capturées en 1944. L’adolescente et sa sœur moururent dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945. Le musée accueille environ un million de visiteurs chaque année.