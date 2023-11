Ses deux derniers jours, mardi et mercredi, le camp de réfugiés de Jabaliya, situé dans le nord de la bande de Gaza, a été copieusement bombardé par l’armée israélienne, qui a affirmé vouloir viser des cadres du Hamas. 20 Minutes fait le point après ces nouveaux bombardements.

Que s’est-il passé ?

Jabaliya, le plus grand centre de réfugiés de la bande de Gaza, où vivent habituellement 116.000 personnes, a été ciblé par des tirs israéliens mardi et mercredi. Mardi soir, l’armée israélienne a confirmé ce bombardement dans le camp qui visait et a permis « d’éliminer » Ibrahim Biari, un commandant du Hamas présenté comme l’un des responsables des attaques du 7 octobre.

« Le peuple palestinien mérite la paix et la sécurité. A la place, ils sont utilisés comme boucliers » humains, a accusé un porte-parole de l’armée israélienne, Richard Hecht. Une affirmation démentie par Abdul Issa Massoud, un habitant de Jabaliya, qui a assuré à l’AFP qu’il n’y avait « pas de résistance (de combattants du Hamas, N.D.L.R) » dans le camp

Depuis les attaques sanglantes du Hamas, l’armée israélienne mène une riposte à Gaza et a affirmé avoir « éliminé » dans une frappe Muhammad Atzar, responsable de l’unité anti-tanks, sans préciser où ce dernier avait été tué.

Quel bilan après le bombardement du camp ?

Le gouvernement du Hamas a annoncé ce jeudi que 195 personnes avaient été tuées dans deux bombardements israéliens mardi et mercredi sur le camp de réfugiés de Jabaliya. « Les victimes du premier et deuxième massacres à Jabaliya dépassent le millier entre martyrs et blessés. Nous avons recensé 195 martyrs, 120 disparus sous les décombres et 777 blessés », a indiqué le service de presse du gouvernement du Hamas dans un communiqué. Ce bilan ne pouvait pas être vérifié dans l’immédiat, a rappelé l’AFP.

Présents sur place, des journalistes de l’agence ont constaté des destructions massives, tandis que les survivants déblayaient les décombres à la recherche de survivants. Des secouristes ont aussi affirmé que des « familles entières » avaient été décimées. Le premier bombardement du camp, mardi, a tué sept otages, « dont trois détenteurs de passeports étrangers », a assuré le Hamas. D’après les autorités israéliennes, 240 otages sont détenus par le mouvement islamiste.

Quelles réactions après le bombardement ?

Mercredi soir, le Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a considéré que ces bombardements pourraient constituer des « crimes de guerre », du fait « du nombre élevé de victimes civiles et de l’ampleur des destructions ». Le chef des opérations humanitaires de l’ONU Martin Griffiths a dénoncé une « atrocité ». Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, s’est dit « atterré » par les frappes sur le camp de réfugiés.

Mercredi soir, la France s’était montrée « profondément inquiète du très lourd bilan pour les populations civiles palestiniennes ». Tout en réitérant sa « solidarité indéfectible » à l’égard d’Israël, le chancelier allemand Olaf Scholz avait a souligné « l’importance de la protection des civils et de l’aide humanitaire pour la population de la bande de Gaza » lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Le Qatar a déploré un « nouveau massacre », tandis que l’Arabie saoudite, ou encore l’Argentine, ont condamné ces frappes israéliennes.