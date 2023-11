« Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l’encontre de Kényans alors qu’ils menaient une lutte douloureuse pour l’indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d’excuses », a affirmé Charles III dans un discours prononcé mardi soir, à Nairobi, au premier jour de son voyage au Kenya.

Le roi a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu dans un jardin où a été hissé en décembre 1963 le drapeau du Kenya, à la place de « l’Union Jack » britannique, et participé à un dîner d’Etat avec le président William Ruto.

Le programme des deux jours du souverain de 73 ans dans la capitale prévoit des rencontres avec des entrepreneurs, des jeunes, la visite d’un nouveau musée dédié à l’histoire du Kenya ou d’un orphelinat d’éléphants.

Etudier l’histoire

Mais la question des réparations et excuses est au centre de l’attention dans cet ancien pays de l’empire colonial britannique. Le discours de Charles III sur les crimes commis par la Grande-Bretagne au Kenya ne contenait pas de demande de pardon.

« Rien de tout cela ne peut changer le passé, mais en abordant notre histoire avec honnêteté et ouverture, nous pouvons peut-être démontrer la force de notre amitié aujourd’hui et, ce faisant, nous pouvons, je l’espère, continuer à construire un lien toujours plus étroit pour les années à venir », a expliqué le roi.

« Passé sombre de l’Empire »

William Ruto a salué « le courage et la volonté » de Charles III « de faire la lumière sur des vérités inconfortables » et qui « constituent un premier pas vers des progrès allant au-delà des demi-mesures timides et équivoques de ces dernières années ».

« Faire face au passé sombre de l’Empire » britannique, titrait mercredi le quotidien kényan The Standard. Pour The Star, les demandes de réparations sont « irréalistes », ajoutant dans un éditorial : « Qu’est-ce que le roi Charles peut réparer aujourd’hui ? ».

Il a toutefois suggéré que le souverain pourrait contribuer à la restitution de biens spoliés et d’un crâne d’un chef traditionnel ayant mené un mouvement de résistance sanglant contre l’occupation coloniale il y a un siècle.

Des réparations au point mort

De nombreuses organisations kényanes d’anciens combattants et de défense des droits humains attendaient des excuses de la part des autorités britanniques pour les atrocités commises pendant la période coloniale (1895-1963).

Celles-ci ont pour l’instant simplement exprimé en 2013 des « regrets sincères » pour les violences coloniales au Kenya.

En 2013, après des années de procédure, Londres avait aussi accepté de dédommager plus de 5.000 Kényans victimes d’abus pendant l’insurrection Mau Mau, qui avait fait plus de 10.000 morts entre 1952 et 1960.

Après déduction des frais de justice, chacun avait reçu environ 2.600 livres (3.000 euros).

La visite d’Etat de quatre jours de Charles III au Kenya, sa première en tant que roi dans un pays du Commonwealth, intervient à quelques semaines des célébrations des 60 ans de l’indépendance du pays, le 12 décembre.