Les causes de l’accident sont encore inconnues, mais le bilan est lourd. Cinq ouvriers sont morts après l’effondrement d’un échafaudage sur un important chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l’Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues, a indiqué lundi un porte-parole des pompiers. « Plusieurs personnes se trouvent ensevelies sous l’échafaudage et sont considérées comme disparues », a-t-il précisé.

Environ 70 membres des équipes de secours sont sur les lieux. L’accident s’est produit dans la Hafencity, un énorme chantier de réaménagement d’une ancienne partie du port de Hambourg.

Le chantier évacué

Selon le quotidien populaire Bild, l’échafaudage s’est écroulé au Westfield Hamburg-Überseequartier, un nouveau complexe commercial, résidentiel et de loisir qui doit aussi inclure un nouveau terminal pour bateaux de croisière.

Les ouvriers tués construisaient une cage d’ascenseur lorsque l’échafaudage a basculé vers 8h10, s’écrasant sur au moins huit ouvriers. L’ensemble du chantier où travaillaient quelque 700 ouvriers a été évacué, selon Bild.