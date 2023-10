L’actu des 49 dernières heures résumée en cinq points, c’est ici. Et si vous ne savez pas pourquoi « 49 », c’est que vous avez bien décroché ce week-end. Raison de plus pour lire notre récap'.

1. « Situation désespérée à Gaza »

La guerre d’Israël contre le Hamas est entrée samedi dans une nouvelle étape. Au nord d’une bande de Gaza privée d’Internet et de moyen de communication de vendredi à dimanche matin, de violents combats opposent les combattants du Hamas aux forces terrestres israéliennes. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est alarmé dimanche d’une situation « de plus en plus désespérée » sur place, déplorant qu’Israël ait « intensifié ses opérations militaires ». Les Etats-Unis ont pour leur part affirmé un peu plus tôt qu’Israël se devait de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire la « distinction » dans ses opérations militaires entre le Hamas et les civils palestiniens.

2. Matthew Perry est mort

Son nom n’était pas connu de tous mais le personnage qu’il a interprété pendant les dix ans de la série Friends, avait fait sa réputation dans le monde entier. Matthew Perry, l’interprète de Chandler Bing, est mort samedi. Selon le Los Angeles Times, l’acteur a été retrouvé mort inconscient par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Aucun indice laissant présager qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel n’a été retrouvé selon les mêmes sources. Tout au long de la journée de dimanche, les hommages se sont multipliés, notamment de la part de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien ayant côtoyé l’acteur pendant son enfance.

3. L’IVG bientôt inscrite dans la Constitution ?

Emmanuel Macron a annoncé dimanche un projet de loi qui gravera dans la constitution le droit pour les femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). À l’article 34 de la Constitution française, il s’agira d’ajouter : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cette inscription compliquera toute tentative du législateur de supprimer ce droit ou d’y porter gravement atteinte. Le texte devra être voté par les trois cinquièmes des deux chambres du parlement réunies en Congrès.

4. Les Springboks champions du monde

La Coupe du monde de rugby, c’est fini. Et le XV de France pourra se consoler en se disant qu’il a été éliminé par les champions du monde. L’Afrique du Sud a, en effet, dominé d’un point la Nouvelle-Zélande en finale (12-11). Nous y étions :

5. Ngannou passe tout près de l’exploit

On termine avec un train qui arrive à l’heure. Comme attendu, Francis Ngannou a perdu son combat de boxe ce week-end contre le champion du monde des lourds Tyson Fury. Mais c’est à peu près la seule chose qui s’est passée comme prévu dans cette rencontre qu’on annonçait pourtant déséquilibrée entre un champion incontesté de la boxe anglaise et son challenger, star des arts martiaux mixtes, qui disputait son premier vrai combat dans cette discipline. Fury est allé au sol au troisième round, sonné par Ngannou, mais s’est relevé et a finalement gagné sur décision des arbitres (2 à 1). « Il m’a donné probablement mon combat le plus difficile en dix ans », a reconnu le « Gipsy King » Tyson Fury.