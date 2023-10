Le premier ministre canadien a rendu hommage à Matthew Perry. Justin Trudeau connaissait bien l’acteur, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès « Friends ». Les deux hommes, qui avaient deux ans d’écart, avaient fréquenté la même école. « Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté », a écrit le chef du gouvernement canadien sur X (anciennement Twitter).

Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Retrouvé mort à son domicile samedi à l’âge de 54 ans, Matthew Perry était né dans le Massachusetts dans le nord-est des Etats-Unis en 1969, de parents canadien et américain. Il a été élevé entre Montréal et Los Angeles. Son père est acteur, sa mère est une journaliste canadienne ayant travaillé pour l’ancien Premier ministre Pierre Trudeau.

« On l’a tabassé »

Invité par Jimmy Kimmel sur le plateau du « late show », l’acteur avait révélé en 2017 avoir frappé le jeune Justin Trudeau à l’école. « Il excellait dans des sports où moi et mon ami n’étions pas bons, donc par pure jalousie, on l’a tabassé », avait-il raconté. « Je n’en suis pas fier, c’est terrible, j’étais un gamin stupide. D’ailleurs je crois qu’à un moment j’ai essayé de transformer ce passage à tabac par une séance de câlins. »