Armita Garawand était tombée dans le coma dans des circonstances controversées début octobre, dans le métro de Téhéran. La lycéenne iranienne est morte ce samedi, a annoncé un média local. « Armita Garawand, une élève résidant à Téhéran, est décédée il y a une heure après un traitement médical intensif et 28 jours d’hospitalisation dans l’unité de soins spéciaux », a annoncé l’agence Borna, affiliée au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Agée de 16 ans et originaire d’une région kurde, l’adolescente était hospitalisée à l’hôpital Fajr de Téhéran depuis le 1er octobre après s’être évanouie dans le métro de la capitale. Les circonstances de ce malaise sont controversées. Les autorités ont affirmé que l’adolescente avait été victime d’une « chute de tension » et nié toute « altercation verbale ou physique » entre elle « et des passagers ou des cadres du métro ».

Une « agression » de la police des mœurs

Samedi, l’agence locale Tasnim a cité l'« avis officiel des médecins » selon lesquels la jeune fille avait « subi une chute entraînant une lésion cérébrale, suivie de convulsions continues, d’une diminution de l’oxygénation cérébrale et d’un œdème cérébral, après une chute soudaine de la tension artérielle ».

Mais selon des ONG, la lycéenne a été grièvement blessée lors d’une « agression » de la part de membres de la police des mœurs, chargés de faire appliquer l’obligation pour les femmes iraniennes de porter le voile en public.

L’ombre de Mahsa Amini

Cette affaire est intervenue un peu plus d’un an après le décès en détention, le 16 septembre 2022, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires sexistes imposées aux femmes en Iran.

Cette mort avait déclenché un vaste mouvement de contestation dans le pays qui a fait plusieurs centaines de morts, dont des forces de l’ordre, et provoqué l’arrestation de milliers de personnes.