Il claque définitivement la porte de sa carrière politique. « Je quitte complètement et définitivement la politique danoise aujourd’hui », a annoncé lundi le vice-Premier ministre danois Jakob Ellemann-Jensen, quelques mois après avoir repris ses fonctions à la suite d’un arrêt maladie de six mois pour cause de surmenage.

Cette démission signifie également qu’il abandonne son poste à la direction du parti libéral Venstre, qui fait partie de la coalition au pouvoir au Danemark. Le parti a vu sa popularité chuter dans les sondages depuis son entrée dans un gouvernement de coalition dirigé par la sociale-démocrate Mette Frederiksen.

Briller trop fort

L’ancien ministre a estimé que sa personnalité prenait trop d’attention et faisait de l’ombre à la politique menée par son parti au sein du gouvernement. Cela est devenu un obstacle dans la capacité du parti à « aller de l’avant », a-t-il dit. « Par conséquent, j’en tire les conséquences et je me retire » de la tête du parti, a ajouté le dirigeant, parlementaire depuis 2011.

Début août, Jakob Ellemann-Jensen avait repris ses fonctions après un arrêt maladie de six mois pour cause de surmenage au travail. Le ministre de la Défense, aussi membre du parti Venstre, Troels Lund Poulsen prendra sa relève au sein du gouvernement.