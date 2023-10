Deux styles et deux visions de l’économie vont s’affronter le 19 novembre prochain pour prendre la tête de l’Argentine le 10 décembre. Le ministre de l’économie Sergio Massa confronté à une inflation record de 138 % et un économiste ultralibéral « antisystème » Javier Milei sont qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle, selon les résultats partiels dimanche du premier tour.

Sergio Massa, 51 ans, candidat du bloc gouvernemental (centre-gauche) est arrivé en tête avec 35,9 % des voix. Il devance Javier Milei, 53 ans, avec 30,5 %, qui confirme sa percée depuis son irruption sur la scène politique il y a deux ans, selon les chiffres de l’Autorité électorale, avec 76 % des votes décomptés. La candidate de l’alliance d’opposition (centre-droit) Patricia Bullrich, une ex-ministre de la Sécurité et protégée de l’ancien président libéral Mauricio Macri (2015-2019), est distancée, avec 23,6 % des voix.

Des électeurs entre incertitude et inquiétude

Les Argentins ont voté dans un climat d’incertitude et d’inquiétude, comme rarement depuis le retour de la démocratie il y a quarante ans, sur fond d’endettement chronique et d’inflation désormais parmi les plus élevées au monde. Autour des bureaux de vote, les mots de « ras-le-bol », « anxiété », « pas de formule magique », revenaient dans la bouche des électeurs, traduisant une atmosphère partagée entre désir de changement et peur d’un « saut dans le vide ».

« Nous sommes préparés à faire le meilleur gouvernement de l’histoire », a lancé au moment de voter Milei, un polémiste surgi en 2021 des plateaux TV. Il a suivi depuis un fil rouge « dégagiste » contre la « caste parasite », selon lui les péronistes (centre-gauche) et libéraux qui alternent au pouvoir depuis vingt ans. Sa colère, ses formules mordantes, son style électrique ont parlé à un public souvent jeune et sans grande perspective. Mais ses propositions, comme « tronçonner » l’Etat et le service public, « dollariser » l’économie ont aussi semé doute. A son QG de campagne dimanche soir, la déception était toutefois manifeste, alors que les sondages le plaçaient en tête avant le scrutin.

Pour Massa, « le pire de la crise » est passé

Face à lui Sergio Massa, un centriste d’ADN qui s’était déjà présenté à la présidentielle en 2015, contre ses alliés péronistes d’aujourd’hui, a pris soin en campagne de se distancer de l’exécutif. Il a aussi tenté de convaincre que « le pire de la crise » est passé, grâce à un prochain boom exportateur et la fin d’une sécheresse historique en 2022-23 qui a privé l’Argentine de 20 milliards de dollars de recettes.

Il a surtout ces derniers mois multiplié les largesses budgétaires : réduction du nombre d’imposables, subventions, exemptions de TVA, pour amortir le choc de l’inflation. « Irresponsabilité électoraliste », ont hurlé ses adversaires, alors que l’Argentine peine à rembourser au FMI un prêt de 44 milliards. Pour l’heure, son QG dimanche soir n’était qu’étreintes et chants.