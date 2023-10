L’Arabie saoudite a demandé à Dassault Aviation un devis pour l’acquisition de 54 avions Rafale, alors que le royaume se fournit jusqu’ici chez les Américains et les Britanniques pour ses avions de combat, affirme La Tribune Dimanche. L’hebdomadaire, citant des « sources concordantes » non identifiées, assure que l’avionneur français a « jusqu’au 10 novembre pour répondre » à la demande de Ryad. Contacté par l’AFP samedi soir, Dassault s’est refusé à tout commentaire.

Un tel succès « serait retentissant » pour le Rafale, remarque La Tribune Dimanche, selon laquelle l’armée de l’air saoudienne privilégie plutôt le F-15 américain ou le Typhoon d’Eurofighter fabriqué par un consortium comprenant l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. Or, l’Allemagne a gelé les ventes d’armes à Ryad depuis l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi fin 2018, rappelle La Tribune Dimanche, en évoquant la possibilité que l’intérêt manifesté par l’Arabie vis-à-vis du Rafale soit un moyen de faire pression sur ses fournisseurs habituels d’appareils de combat.

L’avion de Dassault a déjà fait son trou parmi les voisins de l’Arabie puisque l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Qatar en sont équipés. Jadis jugé invendable en dehors de la France, l’appareil entré en service en 2004 dans la marine française a connu un succès tardif à l’export. Sur les 453 avions neufs commandés à ce stade, 261 l’ont été par sept clients étrangers (outre les trois pays du Moyen-Orient, il s’agit de la Grèce, de la Croatie, de l’Indonésie et de l’Inde), et 192 par la France.