La démocratie argentine vit sa crise de la quarantaine. Près de 36 millions d’Argentins sont attendus aux urnes ce dimanche pour élire le ou la prochaine présidente, le sortant Alberto Fernandez ne se représentant pas. Sa coalition de centre-gauche, au pouvoir depuis 2003 avec une parenthèse de 2015 à 2019, dominée par le centre-droit, doit faire face à un constat d’échec sur le plan économique. Lassés par les partis traditionnels et durement frappés par l’inflation, les électeurs argentins pourraient s’en remettre à une ancienne star du rock, le populiste Javier Milei.

Dans quel état économique se trouve l’Argentine ? Comment Javier Milei surfe-t-il sur la crise ? Qui sont les autres candidats ? 20 Minutes fait le point avec Maricel Rodriguez Blanco, maîtresse de conférences en sociologie à l’Institut catholique de Paris.

Dans quel état se trouve l’Argentine ?

« L’Argentine vit en crise depuis plusieurs années », pose d’emblée Maricel Rodriguez Blanco. La troisième économie d’Amérique latine, qui peut compter sur d’importantes ressources naturelles et notamment de nombreuses mines de lithium, ne parvient pas à faire baisser une inflation spectaculaire, qui s’élève à 138 % sur un an. Douze millions d’Argentins vivent par ailleurs sous le seuil de pauvreté. « Il y a des éléments structurels d’ordre social et politique », décrypte la sociologue, citant une période « d’hyperinflation » dans les années 1980 et un « marché parallèle structurel ».

Toute cette structure économique a été durement touchée par la pandémie de coronavirus. Et si « le niveau de production interne a été récupéré », une partie de la classe moyenne éprouve « des difficultés à se réinsérer sur le marché de l’emploi ». La valeur de la monnaie argentine, le peso, est aussi un vrai sujet, vingt ans après l’arrêt de son indexation sur le dollar. « Plusieurs dollars circulent de manière informelle, ce qui enlève de la valeur au peso et se traduit par une dévaluation des salaires », regrette Maricel Rodriguez Blanco. Parmi les catégories les plus touchées, « le métier d’enseignant est très défavorisé ». Et le retard s’accumule. « Le gouvernement s’est attelé à développer le secteur scientifique, mais ce n’est pas suffisant par rapport aux pays limitrophes », prévient la spécialiste des politiques sociales et du travail.

Qui est Javier Milei et comment profite-t-il de la crise économique ?

La solution proposée par Javier Milei est simple, voire simpliste : abandonner le peso et « dollariser » le pays. Consultant en économie et « proche des personnalités militaires qui ont été au pouvoir lors de la dictature », Javier Milei, sous ses atours de « candidat nouveau » anti-système, est en fait un « proche du milieu macriste » de droite (Mauricio Macri, ancien président argentin), relève Maricel Rodriguez Blanco. L’ancienne star du rock séduit surtout « dans les classes moyennes et populaires qui ont un rapport à l’Etat assez éloigné », analyse-t-elle.

Cela se retrouve d’ailleurs dans les propositions du candidat qui, tronçonneuse exhibée en plein meeting, annonce vouloir « détruire la Bourse, l’équivalent du CNRS », cite la sociologue. Le populiste use à fond de cette « rhétorique du tout changer » et « se présente lui-même comme un héros populaire », note-t-elle encore. Et cela marche. Crédité de 35 % des intentions de vote sur la tendance d’une trentaine de sondages, il profite de la tentation des Argentins à « préférer un mal inconnu au mal connu », explique la sociologue.

Qui sont les autres candidats ?

Pour Maricel Rodriguez Blanco, deux candidats peuvent se dégager face à Javier Milei, mais leur problème est surtout « d’accéder au second tour ». A droite, Patricia Bullrich a pour elle sa « longue expérience politique ». Ministre du Travail de 1999 à 2001, juste avant une grave crise économique, puis ministre de la Sécurité sous Mauricio Macri, elle dispose d’une « base électorale » à droite, mais qui pourrait s’avérer insuffisante. La native de Buenos Aires est toutefois « controversée car elle était militante péroniste sous la dictature, puis a été au parti socialiste », pointe la sociologue. Ses différentes allégeances politiques et son « parcours de droitisation » pourraient la décrédibiliser. Mais la candidate de droite « pourrait fonctionner en soutien à Milei et négocier une place au gouvernement ».

L’autre adversaire principal de Javier Milei est celui du pouvoir en place. Sergio Massa est l’actuel ministre de l’Economie, et c’est presque son principal défaut. « Une partie de la société lui reproche de ne pas avoir sorti le pays de la crise », alors que la troisième économie d’Amérique latine subit l’une des pires inflations au monde. Mais « il a quand même réussi à incarner une position consensuelle, c’est un candidat intéressant qui a ses chances », estime Maricel Rodriguez Blanco.

Deux autres candidats, Myriam Bregman (gauche radicale) et Juan Schiaretti (coalition centriste), sont beaucoup plus loin dans les sondages.