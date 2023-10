L’Otan a annoncé jeudi qu’elle intensifiait ses patrouilles en mer Baltique à la suite de dommages causés à des infrastructures sous-marines de membres de l’Alliance. Le renforcement prévoit « des vols de surveillance et de reconnaissance supplémentaires, notamment avec des avions de patrouille maritime, des avions AWACS de l’Otan et des drones », a déclaré l’Alliance dans un communiqué.

« Une flotte de quatre chasseurs de mines de l’Otan est également déployée dans la région », a-t-elle ajouté. La décision intervient après des dégâts découverts sur un gazoduc reliant la Finlande et l’Estonie et sur un câble de télécommunications entre la Suède et l’Estonie.

« Nous continuons à suivre la situation de près et nous restons en contact étroit avec nos alliés, l’Estonie et la Finlande, ainsi qu’avec notre partenaire, la Suède », a déclaré le porte-parole par intérim de l’Otan, Dylan White. « L’Otan continuera d’adapter son dispositif maritime en mer Baltique et prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des alliés. »

Fuite d’un gazoduc

La Finlande enquête sur la fuite du gazoduc Balticconnector qui a entraîné sa fermeture le 8 octobre. Les autorités ont annoncé qu’elle avait été provoquée par une intervention extérieure, laissant craindre un possible sabotage, sur fond de tensions avec la Russie voisine.

La police finlandaise a annoncé jeudi avoir achevé la phase d’investigations sur le site du gazoduc, sans faire de commentaires sur les éléments recueillis. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’Alliance apporterait une « réponse déterminée » s’il s’avérait que l’incident était une attaque délibérée.

Mardi, la Suède a déclaré avoir découvert qu’un câble de télécommunications situé sous la mer Baltique avait également été endommagé à la même période, sans que la cause en soit connue.

Le précédent Nord Stream

Il y a plus d’un an, le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d’explosions sous-marines ont touché en mer Baltique Nord Stream 1 et 2, des conduites qui acheminaient l’essentiel du gaz russe vers l’Europe. L’origine des explosions reste une énigme.

Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’un « sabotage », mais aucune réponse définitive n’a encore été apportée quant à l’identité des responsables.

La Finlande est devenue membre de l’Otan en avril après des décennies de neutralité, une adhésion qui a irrité la Russie. La Suède est également en train de rejoindre l’Alliance. Depuis le sabotage de Nord Stream, l’Otan a déjà renforcé les patrouilles « à proximité des infrastructures sous-marines critiques ».