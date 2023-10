L’armée mexicaine était au courant « en temps réel » de l’enlèvement et de la disparition de 43 étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa en 2014, selon un document de la commission d’enquête publié mardi. « L’armée était au courant de ce qui se passait » et les militaires mis en cause dans cette affaire « disposaient d’informations en temps réel sur les destinations possibles des étudiants disparus », affirme ce document publié par la Commission pour la vérité (COVAJ), mise en place par le gouvernement pour enquêter sur l’affaire.

Ces étudiants d’Ayotzinapa ont disparu dans la nuit du 27 septembre 2014 après s’être rendus à Iguala, dans l’Etat de Guerrero (sud), où ils s’apprêtaient à monter à bord de plusieurs autobus pour se rendre dans la capitale Mexico et participer à une manifestation. Selon les versions officielles, ils ont été enlevés par la police, en collusion avec des criminels, et ont été livrés au cartel des Guerreros Unidos qui les aurait assassinés.

Les étudiants ont été pris pour des membres d’un cartel rival

L’interception des communications du cartel par l’Agence antidrogue américaine (DEA) indique que les étudiants ont été pris pour des membres d’un cartel rival et que les bus qu’ils avaient « réquisitionnés » contenaient de la drogue, des armes ou de l’argent, selon le gouvernement. Selon le document publié mardi, l’armée mexicaine avait pris en filature les membres du groupe armé responsables du crime avec la complicité des policiers.

Dans un précédent rapport publié le 27 septembre, la Commission avait qualifié l’affaire de « crime d’Etat », soulignant que l’armée avait une part de responsabilité, soit directement, soit par négligence. Deux généraux, vingt autres officiers ou simples soldats, un ancien procureur général et quelque 120 autres personnes sont emprisonnés dans le cadre de cette affaire.