La riposte israélienne à l’attaque meurtrière du Hamas, le 7 octobre dernier, continue de s’écrire dans le sang. Mardi, un raid aérien a visé un hôpital du centre-ville de Gaza. Les autorités palestiniennes ont fait état d’un bilan situé entre 200 et 300 morts. D’après l’ONU, « 111 infrastructures médicales » ont été visées par les bombardements israéliens depuis le début du conflit. Que s’est-il passé ? Comment ont réagi Israël et le Hamas ? 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un missile tomber dans la nuit sur l’enceinte de l’hôpital Ahli Arab, situé dans le centre-ville de Gaza. Celui-ci provoque une importante explosion puis un nuage de fumée.

Le ministère de la Santé du territoire palestinien, contrôlé par le Hamas, a évoqué « 200 à 300 martyrs » tués par la frappe aérienne. « Des centaines de victimes se trouvent dans les décombres », a ajouté le ministère du Hamas, sans préciser si elles étaient mortes ou blessées.

A Gaza, plus d’un million de Palestiniens, selon l’ONU, ont fui leur foyer. Ces déplacés se pressent par milliers dans les hôpitaux, devenus des camps improvisés, dans l’espoir d’échapper aux frappes israéliennes. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà recensé lundi « 111 infrastructures médicales » visées, « 12 cadres soignants tués et 60 ambulances visées ».

Qu’ont dit Israël, l’Etat palestinien et le Hamas ?

Interrogé lors d’un point presse, le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari a déclaré « ne pas encore disposer de tous les détails ». « Nous allons regarder. La frappe a eu lieu il y a peu de temps, il y a déjà des nombres importants, il est difficile d’évaluer immédiatement » la situation, a-t-il expliqué.

Le bureau médias du Hamas a de son côté dénoncé « un nouveau crime de guerre de l’occupation » et indiqué que « des centaines de patients, de blessés et de déplacés » se trouvaient dans l’établissement. Dans un autre communiqué, le Hamas appelle « la communauté internationale, les pays arabes et musulmans » à « assumer leurs responsabilités et intervenir immédiatement, pas demain ».

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décrété à la suite de l’attaque un deuil de trois jours dans les Territoires palestiniens. Abbas, dont l’Autorité a été délogée de la bande de Gaza par les islamistes du Hamas en 2007, a condamné un « massacre » et décrété un deuil devant être « observé à travers la Palestine pour les victimes de la frappe aérienne brutale israélienne sur l’hôpital al-Ahli à Gaza », d’après l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Quelles sont les réactions de la communauté internationale ?

Mardi soir, le président turc Erdogan a exigé « l’arrêt de cette violence sans précédent à Gaza ». « Une attaque contre une infrastructure civile ne respecte pas le droit international », a déclaré le président du Conseil Européen Charles Michel.

Cette attaque intervient par ailleurs avant l’arrivée en Egypte du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, qui sera jeudi au Caire pour discuter de l’acheminement de l’aide humanitaire, et surtout la visite en Israël de Joe Biden. Le président des Etats-Unis est attendu mercredi pour manifester sa « solidarité » avec Israël, mais aussi négocier un dispositif humanitaire pour la bande de Gaza et tenter de prévenir une escalade régionale.