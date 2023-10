L’AFP (Agence France-Presse) a demandé samedi à Israël et au Liban « une enquête approfondie » sur l’attaque de la veille dans laquelle deux de ses journalistes ont été blessés et un de l’agence Reuters tué, a annoncé sa direction dans un communiqué.

« Il est crucial que tous les efforts soient menés pour déterminer comment un groupe de journalistes clairement identifiés comme tels et dûment accrédités a pu ainsi être pris pour cible », a déclaré le PDG de l’AFP, Fabrice Fries, cité dans le communiqué.

Il a réclamé que les autorités israéliennes et libanaises « ne se contentent pas de simples vérifications mais mènent une enquête approfondie et apportent des réponses documentées, claires et transparentes ».

Un journaliste tué, six blessés

L’attaque a eu lieu dans le sud du Liban, à la frontière avec Israël. Cette zone est le théâtre d’échanges de tirs entre le Hezbollah libanais et l’armée israélienne depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas.

Un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, 37 ans, a été tué, et six autres (deux de l’AFP, deux de Reuters et deux d’Al-Jazeera) ont été blessés, dont certains grièvement.

« Les journalistes victimes de l’attaque ont déclaré estimer avoir été victimes d’un tir d’artillerie ou de tank provenant du territoire israélien », a ajouté la direction de l’AFP dans son communiqué.

« Nous appelons toutes les parties impliquées dans les tensions en cours au Proche-Orient à respecter le travail des journalistes et à faire tout leur possible pour assurer leur sécurité », a commenté Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP.

« Semaine sanglante » pour les journalistes

L’armée libanaise a accusé samedi Israël d’être responsable du tir. De son côté, l’armée israélienne s’est dite « très désolée » de la mort d’Issam Abdallah sans reconnaître explicitement sa responsabilité, et a affirmé mener des « vérifications ».

Selon l’AFP, sa photographe Christina Assi « a été grièvement blessée, notamment aux jambes », et « se trouve en soins intensifs dans un hôpital de Beyrouth après avoir subi neuf heures d’opération chirurgicale ».

« Le journaliste vidéo Dylan Collins - déjà blessé en Ukraine en juillet dernier - a été plus légèrement blessé et pourrait sortir prochainement de l’hôpital », a conclu la direction de l’agence. Selon l’ONG Reporters sans frontières (RSF), 10 journalistes ont été tués dans la région en cette « semaine sanglante » pour la profession, dont 7 à Gaza et au Liban.