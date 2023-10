L’équation est toujours impossible à résoudre. Un des ténors trumpistes républicains, Jim Jordan, a été désigné vendredi candidat de son parti pour la présidence de la Chambre des représentants. Mais alors qu’il aura besoin d’être soutenu par presque tous les élus de son parti pour être confirmé, il a enregistré 55 défections. Face à un gouffre qui semble toujours aussi béant, les élus sont rentrés chez eux pour le week-end. L’impasse pourrait durer.

La Chambre, contrôlée par les républicains contrairement au Sénat à majorité démocrate, est quasiment paralysée depuis la destitution surprise le 3 octobre de son « speaker » Kevin McCarthy, à la suite d’une fronde interne qui a mis à nu les fractures béantes du parti, à un an de la présidentielle de 2024. Jeudi, l’élu Steve Scalise, qui avait battu Jordan lors d’un premier vote pour devenir le candidat officiel, a jeté l’éponge face aux divisions.

Congrès paralysé

Les Etats-Unis ne sont actuellement pas en mesure de voter une quelconque nouvelle aide à Israël, allié historique engagé dans une guerre avec le Hamas palestinien. Ni même une enveloppe supplémentaire pour l’Ukraine envahie par la Russie, en discussion depuis des semaines.

Jim Jordan, qui a devancé vendredi lors d’un vote à bulletins secrets Austin Scott, autre membre de l’aile conservatrice du parti, élu de Géorgie (sud-est), pourrait se retrouver dans une situation comparable, compte tenu de la courte majorité républicaine (217 voix contre 212 démocrates), selon les commentateurs politiques.

Des pouvoirs renforcés pour le Speaker temporaire ?

Il a recueilli 124 voix contre 81 à son adversaire, rapportent les médias américains. Puis lors d’un second vote pour savoir combien d’élus républicains lui apporteraient effectivement leur suffrage devant l’ensemble de la Chambre des représentants, il en a obtenu 152 pour et 55 contre, soit un déficit de 65 voix, selon les mêmes sources. Et Jordan ne peut se permettre que de perdre 4 voix s’il veut être confirmé dans un vote au grand complet avec les démocrates.

Face à ce blocage, une poignée de démocrates centristes ont proposé vendredi soir de renforcer les pouvoirs du Speaker temporaire Patrick McHenry afin que les textes les plus urgents puissent être examinés.