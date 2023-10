L’armée israélienne utilise-t-elle des munitions au phosphore blanc dans la guerre qui l’oppose au Hamas ? C’est ce qu’affirment les autorités palestiniennes ainsi que plusieurs internautes et des ONG, photos et vidéos à l’appui.

Plusieurs publications sur les réseaux sociaux, parfois émanant de médias, montreraient l’utilisation de munitions au phosphore, notamment dans des rues, au-dessus du port de Gaza, ainsi qu’à la frontière avec le Liban.

Mardi 10 octobre, le média RED, qui se définit comme un créateur indépendant de documentaires et de contenus numériques dont l’objectif est de « faire entendre des voix audacieuses et progressistes », a posté une vidéo sur Twitter/X avec la légende « Red media a filmé ce qui semble être des munitions au phosphore israéliennes frappant le port de Gaza il y a quelques instants. Le port est densément peuplé de civils. » On y voit une explosion au-dessus d’un port, se répandant en traînées de fumées blanches tombant au sol.

EXCLUSIVE VIDEO: red. media filmed what appears to be Israeli phosphorus munitions hitting the Port of Gaza moments ago. The port is densely populated with civilians.



Phosphorus causes extensive and excruciating burns, respiratory damage, organ failure, brain damage, restricted… pic.twitter.com/q5jWgxOFgL — red. (@redstreamnet) October 11, 2023



Une autre vidéo, dont la première occurrence que 20 Minutes a pu identifier remonte aussi à mardi, montre une rue filmée depuis un point de vue en hauteur, où des débris incandescents au sol libèrent des fumées blanchâtres. La vidéo a été partagée sur Twitter/X par Rami Abdu, fondateur et président de l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme. Le texte de la publication indique : « Les forces militaires israéliennes utilisent des armes toxiques au phosphore blanc sur des quartiers densément peuplés du nord-ouest de la ville de Gaza. Les images ont été prises aujourd’hui [mardi 10 octobre] vers 13h00. »

Le compte officiel du ministère des Affaires étrangères palestinien a lui aussi posté ou partagé plusieurs vidéos affirmant qu’Israël utilisait des munitions au phosphore sur la bande de Gaza.

Les images montrent-elles des munitions au phosphore ?

Les munitions au phosphore ont des propriétés éclairantes et fumigènes ainsi qu’incendiaires. « Dans des obus d’artillerie, des morceaux de feutre imprégnés avec du phosphore rentrent en combustion au contact de l’air, et créé de la fumée », explique auprès de 20 Minutes Stéphane Audrand, consultant en risques internationaux. « Cette substance peut provoquer de terribles blessures en brûlant la chair et les os, et reste dangereuse pendant des semaines après son utilisation car des résidus peuvent se rallumer spontanément et atteindre des températures extrêmement élevées », soulignait également l’ONG Amnesty International en 2017 à propos de l’utilisation de ce type de munition lors de la guerre en Syrie.

Interrogé sur les vidéos qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, Stéphane Audrand indique n’avoir « pas trop de doutes » sur la nature des munitions utilisées dont on peut voir l’usage sur les vidéos. « Sur la vidéo au-dessus du port, avec ce profil d’explosion, on voit que c’est un obus d’artillerie au phosphore blanc », assure le spécialiste, soulignant la présence du « nuage blanc-gris » caractéristique des munitions au phosphore blanc.

« Oui ce sont des projectiles utilisant du phosphore blanc », assure également Michel Goya, ancien militaire et historien analyste militaire, interrogé sur ces mêmes vidéos. Un constat partagé par l’ONG Human Rights Watch (HRW), qui affirme également dans des publications mises en ligne hier l’utilisation de ce genre d’armement. L’ONG indique avoir « vérifié des vidéos prises au Liban et à Gaza respectivement les 10 et 11 octobre 2023, montrant de multiples explosions aériennes de phosphore blanc tirées par l’artillerie au-dessus du port de la ville de Gaza et de deux zones rurales le long de la frontière israélo-libanaise, et a interrogé deux personnes qui ont décrit une attaque à Gaza. »

Interrogé sur l’utilisation supposée de munitions au phosphore par l’armée israélienne sur la bande de Gaza », et sur la véracité des différentes vidéos abordées précédemment, l’Ambassade d’Israël en France assure quant à elle que ces « informations et vidéos » sont « complètement fausses », et que « l’armée israélienne n’a pas utilisé et n’utilisera pas de tels moyens pour combattre le Hamas ». « L’armée israélienne est une armée morale qui respecte le droit international », ajoute la réponse reçue par mail du porte-parole de l’ambassade.

Pourtant, l’armée israélienne a déjà reconnu avoir utilisé de telles armes dans le conflit avec la Palestine, en 2009, comme le rapporte cet article du Monde. Un porte-parole de l’armée avait là aussi précisé : ''L’utilisation de nos armes s’exerce dans le cadre des frontières légales du droit international".

Les munitions au phosphore ne sont pas proscrites par le droit international

La question de la légalité de l’utilisation de ces armes au regard du droit international revient régulièrement dans les débats sur la guerre qui oppose actuellement le Hamas et Israël, notamment du fait de la densité importante de population dans la bande de Gaza. HRW communique notamment : « L’utilisation de phosphore blanc à Gaza, l’une des zones les plus densément peuplées au monde, amplifie le risque pour les civils et viole l’interdiction du droit humanitaire international d’exposer les civils à des risques inutiles. »

C’est le Protocole III de la Convention sur certaines armes classiques du 10 octobre 1980 sur « l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires » qui fait référence sur la question des munitions au phosphore blanc. Le texte, ratifié par l’Etat d’Israël « interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires ».

Or, dans ses définitions, le Protocole indique aussi que la catégorie « armes incendiaires » ne comprend pas « les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation ». C’est dans cette catégorie que rentrent les munitions au phosphore. « Le protocole interdit effectivement les armes incendiaires », mais uniquement incendiaires par destination comme le napalm, car son seul effet est de mettre le feu », détaille Stéphane Audrand.

Quelle protection sur les zones civiles ?

« L’usage du phosphore blanc est autorisé pour ses propriétés éclairantes ou fumigènes et pour frapper des cibles militaires, mais (en fait comme tout projectile) pas pour frapper directement sur la population civile ou s’il y a un risque important que cela frappe des civils », ajoute Michel Goya. « Les Israéliens jouent sur cette limite. »

Si toutes les armes qui mettent le feu ne sont donc pas interdites, l’usage de l’incendie en temps de guerre est réglementé, « notamment avec une protection générale sur les civils contenue dans la 4e convention de Genève de 1949 », rapporte le consultant en risque internationaux.

Mais la convention ne garantit pas une protection absolue concernant les civils et les biens civils. « Si vous utilisez un bien civil pour obtenir un avantage militaire, alors vous n’êtes plus protégé par la convention », développe le spécialiste. Par exemple « si des armes lourdes sont mises dans un hôpital civil, on a le droit de riposter sur l’hôpital s’il y a un avertissement au préalable. Ça dit la complexité quand on est dans des zones urbaines, donc dans un contexte qui implique de prendre un maximum de précaution pour ne pas mettre le feu sur des concentrations de civils ».

Concernant la vidéo montrant une explosion au-dessus du port, « de ce que je vois, je ne peux pas dire que ça met en danger une population civile de manière flagrante ou que cela constitue une atteinte au droit international », conclut Stéphane Audrand.

Il n’en reste pas moins que pour Human Rights Watch, l’utilisation du phosphore par l’armée israélienne contrevient à l’exigence du droit international « de prendre toutes les précautions possibles pour éviter les blessures et les pertes de vies civiles ». L’ONG met en avant le large périmètre des retombées des projectiles incandescents, sur « une zone de 125 à 250 mètres de diamètre », qui expose « davantage de civils et de structures civiles à des dommages potentiels qu’une explosion localisée au sol. »