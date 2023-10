Attention, cet article comporte des détails qui peuvent heurter la sensibilité de certains lecteurs.

« Ma fille aînée a perdu sa meilleure amie, mon fils de 17 ans a perdu sa petite amie, mon fils de 14 ans a perdu son meilleur ami qui était un joueur prometteur de basket. » C’est avec cette terrible énumération qu’elle a confiée à 20 Minutes que doit dorénavant vivre Elinor Bariach. Cette mère de famille a survécu avec son époux et ses trois enfants à l’attaque perpétrée samedi 7 octobre au petit matin par le Hamas dans le kibboutz Kfar Aza, où elle vivait depuis 15 ans. Ce village, situé à environ cinq kilomètres de la barrière métallique qui sépare la bande de Gaza d’Israël, a été le lieu d’un « massacre », avait lancé un soldat israélien sur place mardi. D’autres kibboutz, ainsi qu’un festival de musique, ont été visés par des attaques le même jour.

La vie d’Elinor Bariach et des 700 habitants de cette communauté établie en 1951 a basculé au petit matin ce samedi matin là. « Nous nous sommes réveillés au son des sirènes, se souvient la mère de famille dans un témoignage pour l’association voices of Israel, qu’Elinor Bariach nous a fait parvenir. A Kfar Aza, nous n’avons que 15 secondes pour rejoindre les abris. Il y avait tellement de roquettes, c’était horrible. Mon mari Sharon est sorti une minute et m’a dit qu’il se passait quelque chose de bizarre. Il a entendu " Allah Akbar " et on a ensuite compris que c’est le moment exact où ils sont arrivés dans notre kibboutz et que les premières familles qui vivaient à côté de ce champ ont été tuées. »

Des moyens de défense improvisés

Profitant d’une « courte accalmie » entre les tirs de roquettes, la famille se réfugie dans son abri. Les maisons du kibboutz, en raison de la proximité avec la bande de Gaza, en sont toutes équipées. Ces pièces ont été conçues pour survivre à des attaques aériennes et non terrestres : elles ne ferment pas à clé. Le mari d’Elinor s’empare d’un couteau de cuisine pour défendre la famille. « Mes fils avaient aussi des couteaux. J’ai pensé que je ne pouvais pas supporter de voir mon fils de quatorze ans avec un couteau. Cela n’avait aucun sens. Rien n’avait de sens. »

Les membres du kibboutz, réfugiés dans les abris, communiquent entre eux par messagerie. « Sur le groupe Whatsapp, nous avons reçu un conseil sur comment fermer l’abri de l’intérieur : quelqu’un a dit qu’il fallait briser la poignée. Mon mari a eu la force de le faire mais des femmes n’ont pas réussi et le résultat a été la mort. »

Un garçon de neuf ans caché dans un placard avec sa sœur de six ans

Les terribles nouvelles déferlent dans les messageries : « Les gens commençaient à écrire des choses horribles sur les terroristes dans leur maison et après ils arrêtaient d’écrire. Et puis il y a eu ce garçon de neuf ans qui a écrit à sa tante que ses parents ont été tués dans l’abri et qu’il se cache dans le placard avec sa sœur âgée de six ans. Il a aussi écrit que sa sœur de quatre ans a été emmenée dehors et après, on nous a dit qu’elle a été pendue et brûlée avec d’autres très jeunes enfants. Pendant neuf heures, ce garçon a gardé sa sœur occupée et silencieuse dans le placard. »

« Tous les terroristes n’ont pas agi de la même manière, continue Elinor Bariach. Il y a une mère célibataire de deux enfants qui a parlé au terroriste qui est entré dans sa maison. Il a décidé de quitter la maison. Il ne l’a pas tuée. »

« J’ai commencé à écrire des messages d’adieu »

Après trois ou quatre heures dans l’abri, « on a commencé à entendre des cris à proximité. Je ne suis jamais sentie aussi impuissante de toute ma vie. J’ai commencé à écrire des messages d’adieu. J’ai dit à ma sœur de ne rien dire encore à ma mère, qui a été une enfant cachée dans un monastère pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Après des heures d’angoisse, où des agresseurs tentent d’entrer dans leur maison, l’armée israélienne arrive à leur porte à dix heures du soir. Elinor est méfiante, craignant qu’il ne s’agisse de membres du Hamas qui se font passer pour des soldats. « J’ai crié à travers la porte de l’abri, quel est votre nom ? D’où venez-vous ? » Un soldat lui dit son nom puis lui répond qu’il est de Tel-Aviv. « Je doutais encore, alors je lui ai demandé dans quel groupe de scouts il avait été. J’ai grandi à Tel-Aviv et je sais que tout le monde va chez les scouts. Il m’a répondu en criant le nom de son groupe et j’ai dit à mon mari que c’était OK. »

« Vous ne voulez pas le dire à vos enfants, mais ils le savent déjà »

Pour la famille de Maor Moravia, la libération par l’armée israélienne est arrivée quelques minutes plus tôt dans l’abri de leur maison, qui sert habituellement de chambre à leur fille. Comme la famille d’Elinor, ils ont été réveillés par les tirs de missiles. « Je suis allé dehors et j’ai entendu des coups de feu, je me suis dit qu’il se passait quelque chose de grave et d’inhabituel », raconte le père de famille à 20 Minutes. En 2008, un membre du kibboutz avait été tué par un tir de mortier. Aucune attaque terrestre n’avait visé le village auparavant.

La famille, qui vit depuis cinq ans à Kfar Aza, se réfugie dans l’abri, sans eau, sans air conditionné alors que les températures sont encore élevées. « On étouffait », se souvient-il. Les enfants se cachent sous le lit. Lui ferme la porte avec ce qu’il a sous la main, « des cordes que ma fille avait ».

Les enfants envoient eux aussi des messages et apprennent que des amis sont morts. « Il y a eu des familles qui ont été massacrées chez elles. Vous ne voulez pas le dire à vos enfants, mais ils le savent déjà. »

« Les enfants qui sont morts, ils venaient jouer dans ma maison »

La maison d’une amie de sa fille a été brûlée, se rappelle-t-il. Les victimes, Maor Moravia les connaissait. « Kfar Aza, c’est une petite communauté, tout le monde se connaît. Les enfants jouent tous ensemble. Les enfants qui sont morts, ils venaient jouer dans ma maison. » Ce village « n’était pas un avant-poste militaire, c’est une petite communauté de civils », tient-il à souligner.

Les soldats leur demandent de ne pas regarder autour d’eux

A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun bilan officiel n’a été communiqué du nombre de morts à Kfar Aza. Les deux survivants nous ont parlé de cinquante à soixante victimes, sans en être certains, d’autant que des membres du kibboutz sont toujours portés disparus. « Ma fille a une amie qui a été emmenée à Gaza avec sa mère et les deux autres enfants de la fratrie », confie Maor Moravia.

Maor Moravia et Elinor Bariach se trouvent maintenant avec leur famille dans un autre endroit en Israël. Elinor Bariach se souvient que les soldats leur ont donné « dix minutes » pour faire leurs bagages, avant qu'une autre alerte ne les oblige à retourner dans leur abri. « On était tellement fatigués. Ce n’est qu’à seulement 2h30 du matin que nous avons eu l’autorisation de commencer à marcher sur le chemin central du kibboutz. Après tant d’heures seuls, nous avons rencontré d’autres membres du kibboutz. Nous nous sommes pris dans les bras et nous avons commencé à pleurer parce que nous nous sommes rendu compte que beaucoup de gens manquaient à l’appel. »

Sur le chemin, les soldats leur demandent de ne pas regarder autour d’eux, ce qu’Elinor respecte. « Cette marche était horrible. Nous étions épuisés et ce chemin que nous connaissions si bien était devenu quelque chose de complètement différent. C’était comme la marche de la mort pour Auschwitz. » La famille est conduite vers des camions, puis des bus, avant d’arriver dans un autre kibboutz le dimanche matin. « On a enfin pu dormir. »

Maor Moravia est lui réfugié avec sa femme et ses enfants « dans un lieu sûr ». Ses enfants n’ont pas encore pu retourner à l’école. Le programmeur n’a pas repris le travail. « Je n’ai pas d’ordinateur pour travailler et je n’ai pas la force émotionnelle de répondre à mes clients. J’essaie juste de savoir si ma maison est toujours debout. »

Retourneront-ils un jour vivre à Kfar Aza ? « C’est une très bonne question, réplique-t-il. Nous attendons de savoir si le Hamas sera éliminé. Ils sont comme Daech, vous ne voulez pas avoir Daech comme voisin. » Des membres du kibboutz ont lancé une cagnotte en ligne pour reconstruire le village. Maor Moravia espère que son avenir sera dans ce kibboutz. « Nous voulons tout reconstruire. Nous, les Israéliens, sommes des lions, nous n’abandonnons pas facilement. »