Le puissant ouragan Lidia, qui a frappé mardi soir l’ouest du Mexique avant de s’affaiblir en tempête tropicale, a fait deux morts, ont indiqué mercredi les autorités locales. Un homme est décédé dans son véhicule emporté par le courant alors qu’il tentait de traverser une rivière en crue dans la municipalité de Pihuamo, dans l’Etat de Jalisco, a indiqué le directeur régional de la protection civile, Victor Hugo Roldan.

Un autre homme a été tué par la chute d’un arbre dans la ville côtière de Banderas Bay, ont rapporté les autorités de l’Etat voisin de Nayarit. Lidia s’est formé sur l’océan Pacifique avant de toucher terre en tant qu’ouragan de catégorie 4 sur les cinq que compte l’échelle de Saffir-Simpson. Avec des vents de 220 km/h accompagnés de fortes pluies, l’ouragan avait été qualifié « d’extrêmement dangereux » par le Centre national des ouragans (NHC) basé aux Etats-Unis.

« On a vu des objets voler »

A Puerto Vallarta, une des principales destinations touristiques du Mexique, située à une centaine de kilomètres du point d’entrée, l’ouragan a couché des arbres, inondé des rues et partiellement coupé l’alimentation électrique.

« On a vu des objets voler, des toits de bâtiments arrachés, des palmiers pliés. On ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi fort », a dit à l’AFP Jorge Reyes, un employé de sécurité de 56 ans.

Avec ses longues côtes tant du côté Pacifique qu’Atlantique, le Mexique est régulièrement exposé aux ouragans qui se forment au large. Une douzaine de dépressions par an sont susceptibles de se transformer en ouragans plus ou moins dévastateurs selon leur point d’entrée. Le plus puissant jamais enregistré, Patricia, en octobre 2015, avec des vents de 325 km/h, n’avait cependant fait que des dégâts matériels car il était entré sur le territoire par une zone montagneuse inhabitée.