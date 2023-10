Quelque 1.300 personnes, selon la préfecture du Rhône, se sont rassemblées mardi soir dans le centre de Lyon, « contre le terrorisme, en solidarité avec Israël et le peuple israélien », à l’appel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Plusieurs arboraient des drapeaux israéliens et français dans la foule réunie place Bellecour, dans un espace ceint de barrières, protégé par les forces de l’ordre. Un peu plus tôt dans la journée, le drapeau d’Israël a également été accroché sur le fronton de l’Hôtel-de-Ville.

Lyon, solidaire🇮🇱 pic.twitter.com/0E9hVKjADN — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Au premier rang, le rescapé de la Shoah Claude Bloch, 95 ans, ainsi que nombreux élus comme le maire écologiste Grégory Doucet et le président de la Métropole Bruno Bernard (EELV). « C’est l’humanité qui a été frappée », a déclaré le grand rabbin de Lyon Daniel Dahan en se félicitant de la présence de « représentants de la République », d’autres communautés religieuses et de « Français anonymes ».

Peu avant les prises de parole, la sonnerie d’alerte à la bombe que l’on peut entendre en Israël a retenti et de nombreuses personnes se sont assises en silence.

« Ne pas faire d’amalgame »

« Je suis là pour soutenir l’humanité face à des actes de barbarie, ce sont des animaux », explique fébrilement Sylvie, 59 ans, en parlant du Hamas, mouvement islamiste palestinien, qui a lancé samedi une offensive massive contre Israël. Cette habitante de la banlieue lyonnaise qui a requis l’anonymat dit « comprendre la souffrance du peuple palestinien » et ne pas vouloir faire « d’amalgame ».

« Le souci que nous avons ici nous, c’est de faire en sorte qu’en aucune façon, le conflit moyen oriental se transporte sur nos territoires », explique Richard Zelmati, président du Crif régional.

La préfecture avait interdit tout autre rassemblement dans les rues voisines pour éviter des « confrontations » entre propalestiniens et membres de la communauté juive. Quatre personnes portant des fumigènes et des drapeaux palestiniens ont été verbalisées lundi soir pour non-respect de cette interdiction de manifester, selon la préfecture.

Lundi soir, les forces de l’ordre ont dispersé une manifestation interdite, organisée à l’appel d’un groupe propalestinien. Le même groupe a appelé à la mobilisation mardi soir dans le quartier des Minguettes à Venissieux, où un ou deux véhicules arborant des drapeaux palestiniens ont été repérés, selon la préfecture.

Le parquet de Lyon a pour sa part annoncé mardi l’ouverture d’une enquête après des « crachats » et des « insultes » antisémites visant des fidèles juifs, dimanche, au sortir d’une synagogue du quartier de la Duchère, à Lyon.