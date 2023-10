La diplomatie française élargit ses alliances. Et dans la nouvelle liste du Quai d’Orsay se trouve la Mongolie. Au regard de cette stratégie, le président Ukhnaa Khurelsukh entame ce mardi une visite d’Etat en France axée notamment sur l’énergie et l’exploitation d’uranium, a indiqué le gouvernement de ce vaste pays enclavé entre la Chine et la Russie.

Ce déplacement qui durera jusqu’à samedi fait suite à celui en mai à Oulan-Bator d’Emmanuel Macron, le tout premier d’un président français dans ce pays auquel les Occidentaux accordent un intérêt croissant. Même si elle entretient de bonnes relations avec Pékin et Moscou, la Mongolie, pays de trois millions d’habitants, poursuit une stratégie dite de « troisième voisin » qui consiste à nouer également des liens étroits avec d’autres nations.

Des métaux critiques et des terres rares convoités

Les deux chefs d’Etat doivent s’entretenir jeudi à l’Elysée des riches gisements d’uranium de la Mongolie, que le groupe nucléaire français Orano cherche à exploiter. Déjà présente dans le pays, l’entreprise est candidate à un projet d’extraction d’uranium d’envergure qui doit encore obtenir l’aval du gouvernement mongol. Le projet, estimé à « plus d’un milliard d’euros », permettrait de « renforcer l’autonomie stratégique » de la France, avait indiqué en juin une source au fait des discussions.

L’exécutif français, qui relève que la Mongolie recèle des métaux critiques et des terres rares « nécessaires à la transition énergétique », a fait savoir que des accords seraient signés entre les deux pays en marge de l’entretien entre leurs présidents. Celui-ci sera suivi d’un dîner d’Etat prévu jeudi soir à l’Elysée avec une centaine de convives.

Inauguration d’une exposition Gengis Khan à Nantes

La présidence française assure vouloir « renforcer » son partenariat pour donner à la Mongolie « les moyens de bénéficier d’une plus grande souveraineté stratégique » face à ces « deux voisins extrêmement puissants ».

La visite du président mongol est également placée sous le signe de la culture. Ukhnaa Khurelsukh doit inaugurer vendredi à Nantes une exposition consacrée à Gengis Khan. Emmanuel Macron avait visité le musée du fondateur de l’empire mongol lors de sa visite en Mongolie.