Après le carnage du Hamas, les Etats-Unis retrouvent leur rôle traditionnel : celui d’allié numéro 1 d’Israël. Mais si Joe Biden et la Maison Blanche, qui ont des relations difficiles avec Benjamin Nethanyahou, affichent un « soutien total » à l’Etat hébreu, la gauche américaine, comment souvent sur cette épineuse question, se fracture.

Les élues musulmanes Rashida Tlaib et Ilhan Omar, qui ont condamné le Hamas mais également la réponse israélienne, ont été vivement critiquées par certains de leurs collègues démocrates. Côté académique, l’université Harvard peine à se sortir d’une polémique qui monte après la publication d’une lettre d’associations étudiantes assurant que l’Etat hébreu est « entièrement responsable » des violences.

Au plus haut niveau, Joe Biden a dénoncé « le mal à l’état pur » et assuré au téléphone à Netanyahou que les Etats-Unis lui fourniraient « tout ce dont ce dont Israël a besoin pour se défendre ». Selon Axios, le Premier ministre israélien a averti Biden que l’armée israélienne n’avait « pas le choix » et préparait une offensive terrestre à Gaza, et le président américain n’a pas tenté de l’en dissuader. Au contraire, Washington a aussitôt livré des munitions à Israël et dirigé l’USS Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du monde, vers la Méditerranée orientale.

Une élue démocrate critique « l’apartheid » israélien

Critique régulière d’Israël, l’élue du Minnesota et fille d’immigrés palestiniens Rashida Tlaib a tenté de jouer les équilibristes. Dans un communiqué, elle a dit « pleurer les vies palestiniennes et israéliennes perdues », estimant dans le même temps que « la route vers un futur juste passe par la fin du blocus (israélien), la fin de l’occupation et la fin du régime d’apartheid ». Sa collègue Ilhan Omar a également adopté la rhétorique du « et aussi », condamnant le Hamas « et aussi la réponse militaire israélienne, qui a déjà coûté la vie à des centaines de Palestiniens dont des dizaines d’enfants ».

L’élue progressiste Cori Bush, elle, a réclamé « la fin du soutien militaire américain à Israël », un appel dénoncé par plusieurs démocrates dont le représentant de New York Ritchie Torres : « L’aide à Israël devrait être inconditionnelle, plus que jamais en ce moment critique. Honte à ceux qui glorifient (l’attaque du Hamas) comme de la résistance ». Josh Gottheimer, élu de confession juive, s’est dit « malade que des collègues appellent à la fin de l’aide américaine pendant que des Israéliens sont en train de nettoyer le sang de leurs proches dans leur maison. »

Polémique à Harvard

Les dissensions dépassent les couloirs du Congrès. A Manhattan, lundi, des centaines de manifestants pro-Israël et pro-Palestine ont donné de la voix, séparés par un cordon de sécurité. Dimanche, des socialistes new-yorkais ont rejoint un rassemblement de soutien aux Palestiniens, une initiative critiquée par l’élue Alexandria Ocasio-Cortez. Si elle critique souvent les actions du gouvernement israélien, « AOC » a taclé « l’antisémitisme affiché à Times Square ».

Mais la polémique la plus virulente touche l’université Harvard. 33 associations étudiantes ont publié ce week-end une lettre désignant l’Etat hébreu comme étant « entièrement responsable » des violences. Le texte attaque « la violence israélienne en place depuis 75 ans » avec « des millions de Palestiniens vivant dans une prison à ciel ouvert à Gaza ».

L’ancien président de l’université et ex-secrétaire au Trésor Larry Summers, mais aussi le sénateur Ted Cruz, ont tiré à boulets rouges sur le « silence » des dirigeants d’Harvard après « cet acte de terrorisme ». Après 48 heures de patinage, Claudine Gay, la présidente de l’établissement qui a produit huit présidents américains a finalement assuré condamner « les atrocités terroristes perpétrées par la Hamas ».