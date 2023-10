Deux Français ont été tués dans l’attaque du Hamas contre Israël et quatorze dont un mineur sont portés disparus depuis, a annoncé lundi soir le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué qualifiant leur situation de « très inquiétante ».

« A cette heure, nous déplorons le décès de deux compatriotes et sommes sans nouvelles de quatorze autres dont la situation est considérée comme très inquiétante », a affirmé le ministère, précisant que « ce nombre est encore susceptible d’évoluer ».

« Les informations dont nous disposons nous permettent de considérer comme très probable l’enlèvement de certains d’entre eux, dont un enfant mineur de douze ans », a-t-il ajouté.

« Avidan est bien pris en otage par le Hamas »

Dans un communiqué séparé, un député français a indiqué lundi qu' « au moins huit Français seraient ou disparus, ou décédés ou pris en otage par le Hamas ».

Ce député des Français de l’étranger, Meyer Habib (droite), dont la circonscription comprend Israël, avait indiqué plus tôt que parmi les Français disparus, Avidan T., 26 ans, un jeune Français originaire de Bordeaux (sud-ouest) et vivant en Israël, serait retenu en otage par le mouvement islamiste palestinien. « Je viens de m’entretenir longuement avec son père, médecin : il vient de me confirmer, comme nous le redoutions, qu’Avidan (…) est bien pris en otage par le Hamas », a écrit le parlementaire dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

Au delà d'Avidan, au moins huit Français sont disparus ou pris en otage par… — Meyer Habib (@Meyer_Habib) October 9, 2023



Dimanche, Meyer Habib avait indiqué qu’Avidan avait « sans doute été enlevé dans le sud d’Israël par le Hamas » alors qu’il participait à une rave-party près de la frontière avec la bande de Gaza, prise pour cible par les assaillants. Jusqu’à 250 personnes participant au festival de musique ont été tuées.

Environ 87.000 ressortissants français en Israël

« Près de 62.000 ressortissants français sont enregistrés auprès du Consulat général à Tel-Aviv et 25.000 inscrits auprès de notre Consulat général à Jérusalem », a indiqué le ministère des Affaires étrangères. En outre, « de nombreux Français de passage se trouvent actuellement sur place ».

Le ministère renouvelle, par ailleurs, son appel « aux Français se trouvant actuellement en Israël à respecter les consignes d’extrême vigilance émises par nos équipes de l’ambassade de France à Tel-Aviv, le consulat général à Jérusalem et par les autorités israéliennes ».

Sollicité par l’AFP, le parquet antiterroriste français, compétent en matière de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis contre des Français à l’étranger, a indiqué lundi être « en lien avec le Quai d’Orsay ».

L’objectif « est d’obtenir des informations sur les victimes et les circonstances de leur décès pour décider de l’ouverture ou non d’une ou plusieurs enquêtes et définir la ou les qualifications qui pourraient être données aux faits », a-t-il précisé.

Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi à Paris et dans plusieurs villes en région pour manifester leur soutien à Israël, ont constaté des journalistes de l’AFP.