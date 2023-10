Vous avez raté les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 20h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

L’annonce est venue du Quai d’Orsay. La France pleure la mort d’un deuxième ressortissant, tué dans l’attaque du Hamas contre Israël. « Nous poursuivons les démarches entreprises pour clarifier la situation de nos ressortissants non localisés », a indiqué Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, le député des Français de l’étranger, Meyer Habib, dont la circonscription comprend Israël, a affirmé ce lundi que « près de 62.000 ressortissants français sont enregistrés auprès du consulat général à Tel-Aviv et 25.000 inscrits auprès de notre consulat général à Jérusalem ». En fin de journée, le Quai d’Orsay a signalé 14 disparitions inquiétantes de Français en Israël, dont un mineur.

Le ministère renouvelle, par ailleurs, son appel « aux Français se trouvant actuellement en Israël à respecter les consignes d’extrême vigilance émises par nos équipes de l’ambassade de France à Tel-Aviv, le consulat général à Jérusalem et par les autorités israéliennes ». Par ailleurs, le parquet antiterroriste français, compétent en matière de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis contre des Français à l’étranger, a indiqué lundi être « en lien avec le Quai d’Orsay ».

Le chiffre du jour

123.000. C’est le nombre de Palestiniens déplacés à l’intérieur de Gaza à cause des frappes, selon l’ONU. L’armée israélienne, qui a compté plus de 3.000 tirs palestiniens, a déclenché l’opération « Sabre de fer », menant des frappes aériennes et détruisant des bâtiments présentés comme des « centres de commandement » du Hamas à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis de réduire en « ruines » les caches du Hamas. Plus de 700 personnes ont été tuées par l’attaque du Hamas et 2.150 personnes sont blessées, selon les chiffres communiqués par Israël.

La phrase du jour

Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l’exécution d’un des otages civils »

Deux jours après l’attaque, le Hamas continue de menacer. En réaction aux raids israéliens dans la bande de Gaza, l’organisation terroriste menace d’exécuter les otages civils qu’il détient. Plus tôt dans la journée, un responsable du Hamas avait indiqué qu'« aucune négociation » avec Israël n’était possible pour le moment. Après l’attaque, Israël a ordonné lundi un siège complet de la bande de Gaza.

La carte du jour

Près du kibboutz de Reim, région éloignée du sud d'Israël proche de la frontière avec la bande de Gaza, environ 250 fêtards qui participaient à une rave party ont été massacrés par les commandos du Hamas. - SOPHIE RAMIS

La tendance du jour

Deux jours après l’attaque du Hamas, les marques de solidarité envers la communauté juive se multiplient en France. « Toucher un juif, c’est toucher la République », a assuré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin après avoir reçu ce lundi les représentants de la communauté juive.

La Tour Eiffel et l’Assemblée nationale ont été illuminées aux couleurs israéliennes. Toujours à Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en fin de journée à l’appel du Crif. De nombreuses personnalités politiques comme la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet ou l’ex-président Nicolas Sarkozy étaient présents. « Il y a un temps d’union, qu’on espère voir de manière très large dans la marche qu’a initiée le Crif », a de son côté affirmé le Grand rabbin de France Haïm Korsia. Mardi, les députés seront invités à respecter une minute de silence.

Dans les autres grandes villes de France, des rassemblements de soutien se sont également tenus, alors qu’une manifestation pro-palestinienne a été interdite à Lyon lundi soir en raison du « risque de trouble à l’ordre public ». Une autre manifestation, prévue mardi à Marseille, va également être interdite par la préfecture.