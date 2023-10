La question du pouvoir d’achat met l’exécutif sous pression en Angola. Plus de 100 personnes, notamment des femmes et des personnes âgées, ont été arrêtées par la police dans l’est du pays à la suite de manifestations antigouvernementales, ont indiqué dimanche les autorités locales.

Les manifestants protestaient contre le gouvernement, le coût de la vie, la corruption et la défaillance des services publics. Selon les autorités de la province orientale de Lunda Sul, ils ont agi en « rébellion » en lançant des pierres, des objets tranchants et en endommageant deux véhicules de la police. En conséquence, « 132 personnes ont été arrêtées, dont 92 hommes âgés d’entre 18 et 78 ans, ainsi que 45 femmes de 19 à 58 ans », selon un communiqué du ministère local de l’Intérieur.

Human Rights Watch dénonce des détentions arbitraires

Début août, Human Rights Watch avait accusé la police angolaise d’avoir tué une quinzaine de militants hostiles au pouvoir depuis janvier. Les forces de sécurité du pays sont aussi accusées d’avoir procédé à des centaines d’arrestations et détentions arbitraires, selon l’ONG.

L’Angola, riche en pétrole, a connu une vague de manifestations depuis l’impopulaire décision du gouvernement de couper les subventions aux carburants en juin, qui a fait grimper les prix à la pompe. Cette mesure est destinée à réduire les dépenses publiques, dans un contexte de baisse des revenus pétroliers qui affaiblit la devise nationale, le kwanza.