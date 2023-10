Passé la sidération, Israël est désormais sur le pied de guerre. Littéralement. Au lendemain de l’attaque inédite du Hamas sur le sol israélien, Benjamin Netanyahu a promis de réduire en « ruines » les caches du mouvement palestinien. Samedi matin à l’aube, le groupe terroriste a tiré des milliers de roquettes sur Israël pendant que ses combattants utilisaient des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Bilan, otages, contre-offensive… On fait le point.

Déjà un millier de morts de part et d’autre…

Si le bilan est évidemment loin d’être consolidé, on dénombre d’ores et déjà un millier de morts de morts de part et d’autre en moins de 48 heures. Des pertes colossales qui témoignent non seulement de la violence de l’attaque mais également de la défaillance des services de renseignement qui n’ont pas su la prévenir.

Les combats ont fait « plus de 600 morts » côté israélien a indiqué le bureau de presse du gouvernement (GPO). Il a accusé le Hamas d’avoir « massacré des civils » jusque dans leurs maisons. 2.000 blessés ont également été recensés dans le pays, 200 sont « dans un état critique », a déclaré un responsable du GPO. Parmi ces victimes, on compte une Française, a annoncé dimanche le ministère français des Affaires étrangères, qui précise également que plusieurs ressortissants restent pour l’heure introuvables.

Dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne mène depuis samedi des dizaines de frappes aériennes en représailles, le Hamas a recensé 370 morts et plus de 2.200 blessés.

Au moins une centaine d’otages

Selon le gouvernement israélien, « plus de 100 » personnes ont été faites prisonnières dans les premières heures du conflit. Parmi eux, des militaires, mais surtout des civils, dont des enfants, des personnes âgées et des femmes. De nombreux otages ont été faits prisonniers alors qu’ils participaient à un festival de musique dans la nuit de vendredi à samedi, à proximité de la bande de Gaza. D’autres ont été enlevés à leur domicile par des membres du Hamas infiltrés sur le territoire.

Selon le député français Meyer Habib, un Franco-Israélien de 26 ans pourrait avoir été enlevé par le Hamas alors qu’il participait à au festival de musique. L’élu assure que sa famille n’a plus de nouvelles de lui depuis. Cette information n’a pas été confirmée par le Quai d’Orsay. Dans un communiqué, la porte-parole a toutefois dénoncé « la prise en otages odieuse par le Hamas d’homme, de femmes et d’enfants » et appelé à leur « libération immédiate et sans condition ».

🛑 Un français de 26 ans, Avidan T, originaire de Bordeaux, a sans doute été enlevé dans le Sud d’Israel par le Hamas alors qu’il participait au festival de musique.

Il pourrait être détenu par les terroristes.

Sa famille, son père, avec qui je me suis longuement entretenu, n’ont… — Meyer Habib (@Meyer_Habib) October 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Quelle suite pour le conflit ?

Ces otages qui se trouvent désormais sur la bande de Gaza pourraient ralentir la contre-offensive israélienne. L’armée, qui a été prise au dépourvu, a annoncé, dimanche, son intention d’évacuer dans les 24 heures tous les habitants du pourtour de la bande de Gaza. Elle n’a toutefois pas attendu pour riposter aux quelque 3.000 tirs qu’elle a dénombrés. Des frappes aériennes ont détruit des bâtiments présentés comme des « centres de commandement » du Hamas à Gaza. Selon le porte-parole de l’armée Richard Hecht, elles ont visé 426 cibles, dont des tunnels et d’autres infrastructures à Gaza.

Benjamin Netanyahu a promis de réduire en « ruines » les caches du Hamas à Gaza, précisant que la guerre serait « longue ». Dans la bande de Gaza, bande exiguë où vivent 2,3 millions de personnes, plus de 20.000 habitants ont dû quitter leur domicile, a indiqué l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.

Quelles sont les réactions ?

L’ONU a convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient dimanche soir. L’attaque du Hamas a été largement condamnée. La ministre française des Affaires étrangères a multiplié les entretiens après « l’attaque terroriste » perpétrée par Hamas, « pour éviter que le conflit ne dégénère, via un embrasement » de la région, a indiqué la porte-parole du ministère dans un communiqué. Les Etats-Unis ont commencé dès dimanche à envoyer de l’aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions

Seul l’Iran a applaudi l’offensive. « Nous soutenons cette fière opération », a annoncé le général des Gardiens de la révolution Yahya Rahim-Safavi, cité par l’agence Isna.