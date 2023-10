Un nouvel accident dramatique de la route impliquant des migrants au Mexique a fait vendredi dans le sud du pays au moins 18 morts et 27 blessés, tous originaires du Venezuela et d’Haïti, lorsque l’autocar dans lequel ils voyageaient s’est renversé. « Le bilan provisoire de cet accident de la route est de 18 morts (deux femmes, trois mineurs et 13 hommes), tous originaires du Venezuela et d’Haïti », a indiqué le procureur général de l’Etat d’Oaxaca dans un communiqué, ajoutant que l’accident a également fait 27 blessés.

Le drame s’est produit vers 05h00 heure locale (11h00 GMT) lorsque le conducteur de l’autocar a perdu le contrôle du véhicule qui s’est renversé sur une route reliant les villes d’Oaxaca et de Cuacnopalan, dans l’Etat voisin de Puebla (centre), a précisé le bureau du procureur. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la région, selon la même source.

Autre accident cinq jours auparavant

Cette tragédie survient cinq jours seulement après un autre accident de la route dans l’État du Chiapas, dans le sud du pays, lors duquel dix migrantes cubaines, dont une mineure, entassées dans un camion, ont trouvé la mort. Quelques jours plus tôt, deux migrants ont été tués et 27 autres blessés lorsque le camion qui les transportait s’est renversé dans le même Etat.

Début août, dans l’ouest du pays, au moins 18 personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées dans l’accident d’un car qui a chuté dans un ravin. Le véhicule transportait principalement des migrants. L’accident le plus grave s’est produit en décembre 2021 lorsque 50 migrants entassés dans la remorque d’un camion ont trouvé la mort dans l’Etat du Chiapas. Le camion transportait au total 160 migrants. La plupart des victimes étaient originaires d’Amérique centrale.

De nombreux migrants traversent clandestinement le Mexique entassés dans des bus, des camions et même des trains de marchandises, dans des conditions très difficiles, pour tenter de rejoindre les Etats-Unis. Plus d’un millier de migrants sont arrivés mardi à Ciudad Juarez, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, juchés sur un train de marchandises après une dizaine de jours de voyage.