L’Europe à 27, pour combien de temps encore ? En conférence de presse à l’issue d’un sommet informel des dirigeants européens à Grenade, Emmanuel Macron a abordé franchement le sujet d’un élargissement de l’Union. « On a la conviction qu’il faut aller beaucoup plus vite » sur ce sujet, a déclaré le président français, se disant « très attaché à ce qu’on donne un objectif ambitieux et précis ». Mais « pour l’instant c’est trop tôt, il n’y a pas de décision qui est prise », a-t-il ajouté.

« Il y a un consensus qui se dégage pour dire que nous sommes face à une vraie transformation (…) de notre vision géopolitique de notre Europe », a-t-il poursuivi. « Il nous faut être particulièrement innovants et nous avons été plusieurs à proposer là aussi une méthode, une ambition nouvelle en matière d'élargissement », a-t-il encore dit.

La Commission européenne doit présenter à l’automne ses recommandations sur l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie, qui ont obtenu le statut de candidat en juin 2022. Cinq pays des Balkans occidentaux sont aussi candidats à l’adhésion. Le président du Conseil européen Charles Michel a affirmé fin août que l’UE devait être prête à intégrer de nouveaux membres « d’ici 2030 ».