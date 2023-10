Les hommages pleuvent après l’attribution du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi, militante iranienne pour les droits des femmes, un an après la mort de Masha Amini. La militante et journaliste de 51 ans, actuellement emprisonnée, est récompensée « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous », a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

A l’annonce de sa distinction, l’ONU a demandé sa libération. Cette récompense « est un rappel important que les droits des femmes et des filles font face à un fort recul, y compris à travers la persécution des défenseurs des droits des femmes, en Iran et ailleurs », a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres. Ce prix Nobel représente un « hommage à toutes ces femmes qui se battent pour leurs droits au péril de leur liberté, de leur santé et même de leur vie », selon lui.

« Je suis très fier de ma mère »

« La France se félicite de ce choix très fort pour une combattante de la liberté », a salué de son côté Emmanuel Macron à l’issue d’un sommet européen informel à Grenade dans le sud de l’Espagne. Relevant l'« immense courage » de Narges Mohammadi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre a exhorté « à sa libération immédiate » et rappelle que « la France et l’Allemagne avaient salué son engagement en lui décernant en 2021 le Prix franco-allemand des droits de l’Homme ».

Les Etats-Unis ont également souligné le « courage » de la militante. « Narges Mohammadi est une héroïne pour tant de gens en Iran et à travers le monde. Aujourd’hui le monde entier reconnaît d’une seule voix son courage », a déclaré dans un message sur X (anciennement Twitter) l’émissaire américain pour l’Iran Abram Paley. « Je suis très très fier d’elle, très heureux », a déclaré le fils de l’Iranienne Ali, 17 ans, ajoutant que ce prix constituait « une récompense pour le peuple iranien », lors d’une conférence de presse à Paris où il vit avec son père et sa sœur jumelle.