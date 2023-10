Le prix Nobel de la paix attribué à l’Iranienne Narges Mohammadi

Le Nobel de la paix a couronné vendredi la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, actuellement dans une geôle de la République islamique où des femmes, tête nue, font souffler un vent d’émancipation malgré la répression. La militante et journaliste de 51 ans est récompensée « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous », a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Elle avait été arrêtée le 16 novembre 2022, condamnée par un tribunal iranien à huit ans de prison et 70 coups de fouet. « Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, ils la libéreront. Elle pourra ainsi être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout », a commenté Berit Reiss-Andersen.

« Femme, vie, liberté »

Vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l’Homme fondé par Shirin Ebadi, elle aussi prix Nobel en 2003, Narges Mohammadi a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis vingt-cinq ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes, et la peine de mort. « Le mouvement a accéléré le processus de démocratie, de liberté et d’égalité », désormais « irréversible », écrivait le mois dernier à l’AFP Narges Mohammadi depuis sa cellule. Elle-même et trois codétenues ont brûlé leur voile dans la cour de la prison d’Evin à Téhéran pour marquer l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini le 16 septembre.

L’Iran se situe à la 143e place - sur 146 pays - du classement du Forum économique mondial (WEF) sur l’égalité des sexes. Le soulèvement « Femme, Vie, Liberté », slogan avec lequel Berit Reiss-Andersen a entamé son annonce vendredi, y a été violemment réprimé : 551 manifestants, dont 68 enfants et 49 femmes, ont été tués par les forces de sécurité, selon l’ONG Iran Human Rights (IHR), et des milliers d’autres arrêtés.