Ils dénoncent une « épuration ethnique » au Haut-Karabakh. Les eurodéputés se sont prononcés jeudi en faveur de sanctions « ciblées » contre Bakou, après l’intervention militaire azerbaïdjanaise dans cette région. Réunis à Strasbourg, les parlementaires ont également « vivement déconseillé à l’Azerbaïdjan de se lancer dans une opération militaire contre l’Arménie » et réclamé le départ des troupes de Bakou stationnées dans ce pays.

Après une offensive éclair des forces de Bakou le 19 septembre, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh, qui a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024. Plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont exprimé ces derniers jours leur inquiétude sur une possible offensive militaire contre l’Arménie de l’Azerbaïdjan qui a déjà pris position dans le sud du pays près de Djermouk. Le Parlement souhaite enfin un « réexamen complet des relations de l’Union européenne avec l’Azerbaïdjan ».

Bakou prêt à parler à Erevan avec une médiation de l’UE

Lors du débat qui a précédé ce vote, plusieurs députés ont réclamé d’aller plus loin en plaidant pour une dénonciation immédiate de l’accord gazier conclu entre l’UE et l’Azerbaïdjan. Le 18 juillet 2022, alors que l’UE cherchait à diversifier ses approvisionnements en hydrocarbures en remplacement du gaz et du pétrole russes, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait signé à Bakou un « nouveau protocole sur un partenariat stratégique » énergétique avec l’Azerbaïdjan.

Dans le même temps, Bakou s’estime prêt à des négociations tripartites avec l’Arménie et l’Union européenne. L’Azerbaïdjan ne s’est pas rendu à un sommet européen en Espagne où le sujet devait être abordé, mais il ne faut pas y voir un refus « des discussions avec l’Arménie », selon un conseiller du président azerbaïdjanais.